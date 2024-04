La serie A nei piani di Simeone per il futuro: le parole del Cholo scatenano il web

Alla vigilia dei quarti di Champions League il tecnico argentino rivela di voler tornare ad allenare in Italia una volta conclusa la sua esperienza all’Atletico Madrid

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

La serie A dopo l’Atletico Madrid: Diego Pablo Simeone vuole tornare ad allenare in Italia una volta che sarà terminato il suo contratto con i Colchoneros. Lo ha rivelato lo stesso allenatore argentino alla vigilia dei quarti di finale di Champions League, scatenando un’ondata di reazioni sul web.

Simeone: prima l’Atletico, poi il ritorno in Serie A

Dopo aver eliminato l’Inter agli ottavi, l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone si prepara a scendere in campo domani per l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Borussia Dortmund. Il tecnico argentino guarda però anche oltre, ai prossimi anni della sua carriera e a Sky Sport fa una rivelazione importante: una volta chiusa l’esperienza con l’Atletico Simeone vuole tornare ad allenare in Serie A.

Simeone, le parole sulla Serie A

“Ho un contratto di altri due anni a Madrid”, ha dichiarato Simeone, il cui accordo con l’Atletico scade in realtà nel 2027. “Ma nella mia testa c’è l’idea di tornare in Italia – ha poi proseguito -: lì mi sono sempre sentito bene, il calcio italiano mi ha insegnato tanto anche quando ho allenato il Catania (da gennaio a maggio 2011, ndr). Spero di tornare un giorno perché amo il calcio italiano”.

Social scatenati per le parole di Simeone

In quale squadra italiana potrebbe approdare in futuro Simeone. Difficile dirlo adesso, tuttavia sui social network sono molti i tifosi che si sono lanciati in previsioni o hanno lanciato un invito al Cholo. “Vieni all’Inter Diego!”, scrive Antonio su Facebook. “Vai alla Lazio!”, suggerisce Vito. Constatino, invece, spera che finisca in bianconero: “Uno come Simeone è quello che servirebbe alla Juventus”. Altri, invece, hanno dubbi che riguardano il ricco ingaggio di Simeone all’Atletico: “Guadagna 34 milioni l’anno… ma chi glieli dà in serie A?”, si domanda Danilo.