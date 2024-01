La Top10 dei monte ingaggi europei: chi spende di più per gli stipendi?

Chi ha il monte ingaggi più alto del calcio europeo? Le italiane fuori dalla Top10

17-01-2024 14:30

Chi ha il monte ingaggi più alto? Spesso per analizzare i numeri del calcio europeo si fa richiamo a questa metrica come quella regina per misurare il grado di competitività di una squadra rispetto alle altre.

Dagli anni in cui la Juventus è obbligata a vincere in quanto presentava il monte ingaggi più elevato della Serie A si è passati ad una Roma dell’ormai ex José Mourinho che è obbligata a raggiungere un posto Champions con il terzo monte stipendi della Serie A.

Analizzare questo parametro in valore assoluto non restituisce però una fotografia di quella che è la situazione economico finanziaria di un club e di quanto è, o può essere, in grado di far fronte a quella che rappresenta la voce di spesa maggiore per il conto economico delle società.

Prima di passare ad un’analisi di quali sono i club che spendono di più a livello europeo per gli stipendi, è quindi necessario fare una precisazione sulla lettura di questa metrica. Anche e soprattutto in relazione a quelle che saranno da ora in avanti le nuove regole imposte dalla UEFA con le quali ogni società dovranno fare i conti e che supereranno il vecchio Financial Fair Play.

Infatti, è sempre necessario rapportare il totale degli stipendi lordi che ogni squadra eroga ai propri tesserati con il fatturato prodotto in quello specifico esercizio.

Per valutare la sostenibilità di un club questo è uno dei parametri più importanti e interessanti da cui partite per sviluppare un’analisi precisa e puntuale.

Prima di entrare nel pieno dell’analisi, per fare un esempio concreto, sulla base dei dati disponibili per la stagione 2022-2023, possiamo analizzare quanto hanno speso nell’anno passato Juventus e Manchester United.

I bianconeri nella stagione passato hanno sostenuto un costo per lo staff (tra stipendi dello staff e ammortamenti) pari a 282,4 milioni di euro, mentre nello stesso periodo i Red Devils hanno speso 381,1 milioni di euro.

In quest’ottica la prima considerazione porta a determinare il costo dei bianconeri meno gravoso rispetto a quello pagato dal club inglese.

Per valutare l’efficienza e la sostenibilità di un monte ingaggi è, come abbiamo anticipato, necessario rapportarlo al totale degli introiti annualmente registrati.

Analizzando i numeri sotto questo punto di vista, la gara ideale tra Juventus e Manchester United la vincono i Red Devils.

Gli inglesi, infatti, hanno avuto nello scorso esercizio un monte ingaggi che, in relazione al fatturato, pesa per il 51% rispetto al 65% della Vecchia Signora.

Ciò significa che, a prescindere da valutazioni tecnico-sportive che non sono l’obiettivo di chi scrive, in questo esempio nonostante spedano di più di stipendi lordi quanto lo United paga ai propri tesserati è stato maggiormente sostenibile rispetto alla Juventus.

Come funziona il “nuovo Financial Fair Play”?

Il rapporto tra monte ingaggi e fatturato diventa molto importante da monitorare anche in ottica dei paletti che, già da questa stagione, sono imposti dalla UEFA nel perimetro del regolamento del “nuovo Financial Fair Play”.

Un nuovo complesso di regole che rappresenta un’evoluzione del vecchio FPF e adesso cambia nome diventando il “Regolamento UEFA Licenze per Club e Sostenibilità Finanziaria”.

Una delle principali novità delle norme introdotte dal massimo organismo del calcio europeo è rappresentata appunto dall’analisi del rapporto tra “costo della rosa” e “fatturato”.

Per determinare il costo della rosa bisogna considerare la spesa per gli stipendi di giocatori e staff, gli ammortamenti dei giocatori e i costi degli agenti non capitalizzati.

Partendo da questa considerazione si intende quanto è diventato importante, a prescindere dal rispetto di principi di economicità e sostenibilità aziendale, monitorare il monte ingaggi lordo stagione per stagione per rispettare (a regime dalla stagione 2025/2026) uno dei parametri imposti dalla UEFA secondo cui il rapporto tra “costo della rosa” (di cui il costo degli stipendi è un componente) e “fatturato” non potrà essere superiore al 70%.

Questa è solo una del complesso di regole che la UEFA ha introdotto da questa stagione e che entreranno a regime al termine del triennio 2023-2026.

Stipendi 2023-2024, la Top10 del calcio europeo

Chi spende di più per gli ingaggi tra le squadre del nostro continente?

Avere sotto controllo il totale degli stipendi lordi, in rapporto al totale dei ricavi, è come abbiamo visto fondamentale.

Il dato che andremo ad analizzare, tra quelli reperibili dalle diverse fonti presenti per ogni squadra, fa riferimento al monte ingaggi lordo delle singole squadre per gli stipendi dei soli calciatori in rosa.

Per tornare all’esempio iniziale di Juventus e Manchester United, quei numeri fanno riferimento invece a quanto rendicontato nei bilanci delle due squadre a fine esercizio e che fa riferimento al totale degli stipendi lordi erogati non solo ai calciatori ma anche a tutto lo staff.

Nella stagione in corso la “regina degli stipendi” è il Paris Saint Germain, che vanta anche il calciatore più pagato del calcio europeo. Parliamo ovviamente di Kylian Mbappé che guadagna dal PSG 72 milioni di euro a stagione, pesando per il 24,7% sul totale monte ingaggi dei parigini (291 milioni).

La squadra del Presidente Nasser Al-Khelaïfi è quella che spende di più per gli ingaggi tra i club del calcio europeo. Rispetto alla passata stagione il costo degli stipendi dovrebbe essere più basso per i parigini che hanno rinunciato a due stelle come Lionel Messi e Neymar Jr: due giocatori che pesavano tremendamente per quanto riguarda i contratti sottoscritti.

Dietro i campioni di Francia si posiziona il Real Madrid con 283 milioni di euro e con Toni Kroos come giocatore più pagato della rosa di Ancelotti (poco più di 24 milioni di euro a stagione).

A chiudere il podio il Bayern Monaco che per la stagione 2023-2024 garantirà ai propri calciatori un totale di 256 milioni di euro.

Tra i bavaresi il più pagato è il nuovo arrivato Harry Kane che in estate è passato dal Tottenham al Bayern in cambio di 100 milioni di euro.

La Top10 dei monte ingaggi: chi spende di più?

Paris Saint-Germain (Ligue1): 291 milioni; Real Madrid (LaLiga): 283 milioni; Bayern Monanco (Bundesliga): 256 milioni; Manchester United (Premier League): 238 milioni; Manchester City (Premier League): 231 milioni; Barcellona (LaLiga): 205 milioni; Arsenal (Premier League): 191 milioni; Chelsea (Premier League): 178 milioni; Atletico Madrid (LaLiga): 164 milioni. Liverpool (Premier League): 156 milioni.

Anche in questo caso, come in tante classifiche “economiche” del calcio europeo, comanda la Premier League con 5 squadre su 10 presenti nella Top10.

Le italiane sono staccate con la prima in classifica che è la Juventus al 12° posto (121 milioni di euro di ingaggi lordi), seguita dall’Inter in 13a posizione (115 milioni di euro).

Le due squadre che si stanno contendendo lo scudetto in Serie A, sono ovviamente anche i due club con il monte stipendi più alto del nostro campionato. A completare il podio la Roma (103 milioni), davanti a Milan (86 milioni) e Lazio (73,6).

Il Napoli campione d’Italia, che ha sempre fatto dell’attenzione ai costi un mantra dell’era De Laurentiis, è 6° con un totale stipendi che per la stagione 2023-2024 è pari a 69 milioni di euro.