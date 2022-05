L'agente di Immobile: "Prima di approdare alla Lazio, c'era una proposta del Napoli"

Marco Sommella, agente di Ciro Immobile, ha rivelato un retroscena nel corso di un intervento a Radio Goal, su Kiss Kiss:

“Prima di approdare alla Lazio, c’era la possibilità di andare al Napoli. Era reduce da esperienze non esaltanti all’estero, quella del club campano era una opzione plausibile. Perché l’affare non si è concretizzato? Il Napoli è stato poco determinato altrimenti credo che l’operazione sarebbe potuta andare in porto. Ma è il passato ormai, inutile parlarne”.