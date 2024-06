Classe 2002, riflessiva e attenta è un'atleta delle Fiamme Oro che sostengono il suo cammino agonistico nell'atletica. Il suo allenatore è papà Gianni

Su Larissa Iapichino c’è ancora tutto da scrivere. Perché è un talento purissimo, e ce lo dicono i risultati e non solo i cromosomi, e ha la testa, la preparazione e l’attitudine. Tratti che, per quanto accennati e quasi celati da una timidezza inattesa per una atleta nata e cresciuta sotto i riflettori sempre accesi da quando sua madre Fiona May e suo padre (nonché suo allenatore) Gianni hanno deciso di diventare genitori.

Larissa Iapichino, un destino nel nome

Come sua madre Fiona May, Larissa ha sceto il salto in lungo dopo aver attraversato qualche incertezza. Ma quel destino lo aveva nel nome: a ispirare i suoi genitori è stata la lunghista ucraina Berezhnaya, amica e avversaria della mamma. Eppure nulla era scontato, se non il praticare sport per la piccola Larissa che ha seguito sua madre sulle piste e poi sul set, quando Fiona May ha deciso di tentare e di provare ad accettare le offerte che le sono state avanzate da un mondo distante ma che l’ha accolta a testimonianza dell’amore e della stima che il suo pubblico ha nutrito e alimentato nei suoi riguardi.

Anche Larissa lo ha provato, quell’amore assoluto ma non è stato subito il salto in lungo il suo primo obiettivo. Da bambina si è avvicinata allo sport pratocando danza, nuoto e in particolare ginnastica artistica per otto anni. Nell’estate 2015, a 13 anni, ha deciso di provare con l’atletica dopo aver assistito come regalo di compleanno al meeting di Montecarlo insieme alla mamma.

La carriera di una predestinata ma non solo

Da allora è partita una carriera che pareva inevitabile, ma così non è stato fino a quando non lo ha scelto Larissa. Il suo primo tecnico a Calenzano è stato Enrico Mancini, nella velocità e poi sugli ostacoli. Nel 2016 si è aggiudicata il tricolore cadette dei 300hs confermandosi nell’edizione successiva. Talento in pista ma anche in pedana coltivato allo stadio Ridolfi di Firenze da Gianni Cecconi nei salti e Ilaria Ceccarelli sugli ostacoli.

Quando arriviamo nel 2018 il primo acuto nel lungo con il 6.36 della migliore prestazione nazionale under 20 al coperto e il 6.38 della stagione estiva. Un punto fermo dato che da quel risultato è incominciato quello che racconta la sua bio da atleta.

Il punto di svolta

Il decollo nel 2019 ai tricolori di Agropoli con un volo a 6.64 l’ha resa primatista italiana tra le allieve e anche tra le juniores battendo il record di Maria Chiara Baccini (6.55) che resisteva dal 1998. Ha conquistato l’oro, già vinto dalla mamma nel 1987 a Birmingham con la maglia della Gran Bretagna, agli Europei under 20 di Borås dove ha sconfitto avversarie più grandi anche di due anni. Nel 2020 ha cominciato a dedicarsi soltanto al lungo con il tecnico Gianni Cecconi ed è atterrata a 6.80 al meeting di Savona, seconda italiana di sempre.

Nel 2021 è cresciuta ancora con il clamoroso 6.91 ad Ancona, primato mondiale under 20 indoor, eguagliando il record nazionale assoluto al coperto di Fiona May, la mamma che aveva scelto di vestire l’azzurro.

Fonte: ANSA

Larissa Iapichino in azione

L’infortunio prima di Tokyo

A impedirle di volare per Tokyo è stato, però, un infortunio. Un dispiacere che ha fissato e condiviso con papà Gianni, diventato nel frattempo il suo allenatore. Nel 2023 è tornata a migliorarsi con il primato italiano al coperto di 6.97 dopo averlo di nuovo pareggiato per la medaglia d’argento agli Europei indoor di Istanbul. All’aperto ha debuttato con il personale di 6.83 controvento e ha vinto tre tappe della Diamond League: Golden Gala a Firenze, Stoccolma e Montecarlo arrivando a 6.95 dopo aver conquistato il titolo europeo U23 a Espoo con 6.93.

Adesso c’è Roma, gli Europei, e Larissa deve affrontare una finale dopo aver salto benissimo nelle qualificazioni a 6,71. Sa che sono un banco di prova importante in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024.”Non vedo l’ora di cominciare, vivo l’attesa cercando di restare nella mia ‘bolla’ e mi aspetto uno stadio che dia tanta energia come è accaduto con Mattia (Furlani, ndr)“, ha detto dopo aver ricevuto il premio dall’Associazione della Stampa Estera in Italia come atleta rivelazione del 2023.

“Io sto bene, sarà una gara per tanti aspetti diversa dagli anni scorsi: non sono più la ‘cucciola’, stanno emergendo atlete forti e molto giovani, ci potranno essere tante sorprese. Io come sempre mi preoccupo di tutte e allo stesso tempo di nessuna”, ha aggiunto. Larissa poi è entrata nel dettaglio: “Per prima cosa ho in testa la qualificazione, è lo scalino più difficile da salire perché ci sono solo tre salti. In finale, vedendo anche quanto accaduto tra gli uomini, per prendere il bronzo occorrerà almeno 6,80-6,85”.

Lo studio

Attenta allo studio, che non ha mai trascurato, si è diplomata al liceo scientifico a Firenze. Ha deciso di proseguire poi gli studi e di iscriversi alla facoltà di giurisprudenza e fa parte del gruppo sportivo delle Fiamme Oro.