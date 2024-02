Inter, Lautaro non rinnova e l'agente fa infuriare i tifosi. Il retroscena di Milito sul Toro all'Atletico

L'agente del Toro, Alejandro Camano, torna a parlare di rinnovo contrattuale con l'Inter e scatena la rabbia dei tifosi nerazzurri. Intanto, a poche ore dalla gara Champions, Milito rivela un retroscena su Lautaro all'Atletico

20-02-2024 17:28

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

A poche ore dall’esordio negli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid, in casa Inter torna al centro delle attenzioni il rinnovo di Lautaro Martinez. A rispolverare l’argomento, scatenando non poche reazioni tra i tifosi sul web, è l’agente del Toro, Alejandro Camano, in una corposa intervista rilasciata al quotidiano sportivo spagnolo As. E, proprio sui Colchoneros, l’eroe del Triplete nerazzurro, Diego Milito, rivela un retroscena che ha cambiato il destino dell’Inter e di Lautaro stesso.

Lautaro, le parole sul rinnovo dopo la Salernitana

Dopo le affermazioni raccolte dai microfoni di DAZN dal diretto interessato, Lautaro Martinez, al termine della gara di campionato vinta con la Salernitana: “Sono contento di essere qui, dobbiamo sistemare un po’ di cose che sono lì, mancano un po’ di dettagli ma arriverà presto“, anche Alejandro Camano, agente del capitano nerazzurro, torna a parlare di rinnovo con la Beneamata.

La verità di Camano

Camano si confessa ad As, tra futuro e parole al miele per l’Inter e Simone Inzaghi: “Lautaro è felicissimo. L’unica cosa che mi dice è ‘Mi sento molto bene, mi sento molto bene…’. Accostamenti con l’Atletico? Non c’ero, ma oggi posso dire che nella sua testa c’è solo l’Inter. Ha ancora due anni di contratto, è il capitano ed è molto coinvolto. Di certo, non pensa a quello che è successo o a quello che potrebbe succedere, non ne abbiamo mai parlato”.

Camano applaude Inzaghi e l’Inter

Poi, sul percorso all’Inter, l’agente rivela: “Lautaro è già nella top 3 al mondo e questa è una conseguenza della sua evoluzione di questi anni. L’Inter è una squadra per cui paghi volentieri il biglietto. Inzaghi, poi, ha fatto un grande lavoro e si merita gli elogi di questi mesi. La crescita di Lautaro è coincisa con quella dell’Inter e con l’arrivo di Inzaghi. La cosa bella è che ha ancora solo 26 anni e non ha ancora raggiunto il massimo potenziale“.

Lautaro all’Atletico, la confessione di Milito

In merito ai Colchoneros e alla possibilità che il Toro potesse approdare alla corte di Diego Simeone prima di giungere all’Inter, l’ex nerazzurro ed eroe del Triplete, Diego Milito, rivela a La Gazzetta dello Sport un retroscena estremamente interessante. “Quando sono entrato nella dirigenza del Racing, – spiega Il Principe – la trattativa con l’Atletico era a buon punto, ballavano un paio di milioni, non di più. Allora, ho telefonato ad Javier Zanetti, perché sapevo che anche loro lo stavano seguendo, e, a quel punto, hanno accelerato.

Poi, Milito aggiunge: “Non credo di aver fatto nulla per spingerlo da una parte o dall’altra, ma sono comunque contento che sia andata così. Sapevo che Milano sarebbe stata la scelta giusta. All’Inter sta bene e può davvero diventare una bandiera“.

Le parole di Camano fanno infuriare i tifosi

Come detto, sui social, le parole dell’agente sul rinnovo di Lautaro non hanno mancato di scatenare un po’ di polemica tra i tifosi nerazzurri. Qualcuno scrive: “Allora fallo rinnovare e taci” o ancora: “Troppe chiacchiere , bolle qualcosa“, “Allora che trovi una soluzione congrua per arrivare al rinnovo.. quello che vinci all’Inter non può essere paragonato a quello che si vince da un’altra parte…”, “E quindi ?! Se sta bene all’Inter perché non rinnova … immagino che sia tu caro procuratore a dirgli di aspettare … per qualche dollaro in più di commissione vendereste l’anima”, “Ergo: vogliamo più soldi…“, chiosa laconico un tifoso.