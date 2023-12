Lavezzi, arriva un amico: lo scatto su Instagram con l'ex Napoli rassicura tifosi e appassionati

Visita a sorpresa per Lavezzi, che sta seguendo un percorso terapeutico in Argentina: nella sua casa di Rosario s'è materializzato Denis, ex compagno ai tempi del Napoli.

30-12-2023 19:31

“Ci vorrebbe un amico”, cantava Antonello Venditti. Un amico che possa star vicino nei momenti di difficoltà, nei periodi più travagliati, nei momenti più duri. Nel caso di Ezequiel Lavezzi, l’amico si è materializzato nella sua casa di Rosario. Un ex compagno di squadra ai tempi del Napoli e della Nazionale Argentina, un attaccante con cui ha duettato sui campi italiani e sudamericani. Di chi si tratta? Del “Tanque”, German Denis.

Ezequiel Lavezzi, lo scatto con German Denis

L’ex centravanti, tra le altre, di Napoli, Atalanta e Udinese ha fatto visita al Pocho, che sta seguendo un percorso terapeutico dopo l’ormai celebre incidente a Punta del Este, rinomata località balneare e turistica dell’Uruguay, assistito dal fratello Diego e dalla compagna Guadalupe. Lo ha documentato lo stesso Ezequiel su Instagram, attraverso una storia. Larghi sorrisi, un video scherzoso e una frase significativa ad accompagnare il tutto:

Che bello rivederti, ti voglio bene.

Fonte: Instagram

L’appello di Zanetti in tv: “Amici, siate vicini a Lavezzi”

Chissà se Denis si è recato a casa Lavezzi dopo aver ascoltato l’appello televisivo di Javier Zanetti. L’ex capitano dell’Inter, attraverso i microfoni di un’emittente argentina, aveva rivolto l’invito ad amici e conoscenti del Pocho a stargli accanto in questo momento particolare. Per un motivo o per l’altro, Denis da Lavezzi c’è andato davvero. E a giudicare dal buonumore del Pocho, si è trattata di una visita che ha fatto davvero bene all’ex idolo dei tifosi napoletani. Un sorriso smagliante, quello che tutti si aspettavano di vedere dopo i giorni della grande inquietudine.

Il Pocho e il Tanque, quanti ricordi a Napoli con Mazzarri

Lavezzi e Denis sono stati compagni di squadra nel Napoli per due stagioni, dal 2008 al 2010. Il Pocho ed El Tanque, la seconda punta guizzante e il centravanti dalla stazza del carro armato, appunto. Dopo una prima stagione e mezza sotto la guida di Edy Reja, sono stati allenati per alcuni mesi da Roberto Donadoni e poi, nella parte finale del campionato 2009-10, da Walter Mazzarri. Chissà se, tra un ricordo e l’altro, i due amici avranno parlato del loro ex tecnico, un altro che in questo momento non se la passa troppo bene.