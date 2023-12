Lazio-Cagliari, moviola: l’arbitro salvato dal Var nell’episodio-chiave

La prova del fischietto abruzzese Dionisi all’Olimpico analizzata ai raggi X, il fischietto abruzzese ha ammonito due giocatori e ne ha espulso uno

03-12-2023 06:13

Passato per il purgatorio della B dopo la gara incerta in Inter-Frosinone Dionisi è stato nuovamente designato in A per Lazio-Cagliari. Il fischietto abruzzese classe 88 nel corso dell’ultima stagione calcistica ha arbitrato 20 partite: nove di Serie A ed nove del campionato di Serie B e due di Coppa Italia. I suoi numeri parlano di 90 cartellini gialli, 2 secondi gialli, 3 rossi e 5 calci di rigore concessi; la sua media si attesta quindi di poco sotto alle 5 sanzioni a partita ma come se l’è cavata ieri all’Olimpico?

I precedenti di Dionisi con le due squadre

Quello di ieri è stato il quarto incrocio con i biancocelesti. Il più recente risaliva a quest’anno, alla prima partita di campionato persa a Lecce per 1-2. Le altre due, invece, erano entrambe vittorie ottenute all’Olimpico contro Parma (1-0) e Spezia (6-1). Quarto incrocio anche con il Cagliari, in precedenza un pareggio e 2 sconfitte il bilancio.

Dionisi ha ammonito due giocatori e ne ha espulso uno

Coadiuvato dagli assistenti Peretti e Politi con Camplone IV uomo, Guida al Var e Pagnotta all’AVAR l’arbitro ha ammonito due giocatori, nessuno della squadra di Sarri: 12` Hatzidiakos (C), 75` Nandez (C ) e ne ha espulso uno, sempre del Cagliari: 25` Makoumbou (C ). Recupero: 2` pt, 4` st.

Lazio-Cagliari, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. All’8’ 8′ Lazzari recupera palla su Hatzidiakos e serve Pedro per un semplice appoggio in rete. Proteste da parte del Cagliari che chiede un fallo: rapido check del Var che conferma la regolarità della rete Al 25’ Makoumbou strattona da dietro Guendouzi lanciato verso la rete. Dionisi assegna subito il giallo, ma, richiamato al Var, torna sui suoi passi ed estrae il rosso. Buona dunque la direzione di gara di Dionisi, che grazie al Var corregge l’unico errore in Lazio-Cagliari.