Lazio-Genoa, Immobile out: non convocato

17-12-2021 17:30

Un match in cui parte favorita, all’Olimpico. La Lazio affronta il Genoa nel primo anticipo del 18esimo turno di Serie A, ma nella gara contro la terzultima della classifica mister Sarri non avrà a disposizione Ciro Immobile. Il bomber biancoceleste, infatti, non è stato convocato per l’impegno delle 18:30.

Immobile era in grande dubbio nelle ultime 24 ore, dopo aver saltato la rifinitura nella giornata di giovedì causa gastroenterite: a poche da Lazio-Genoa la certezza della sua assenza, visto il mancato inserimento nella lista dei convocati.

Senza Immobile, Sarri punterà su Felipe Anderson come falso nove al centro dell’attacco, mentre ai lati dei brasiliani giocheranno il titolarissimo Pedro alla pari di un Zaccagni sempre più importante per i biancoceleste e reduce da due goal di fila.

Come di consueto, anche nel 2021/2022 Ciro Immobile è il trascinatore della Lazio: tra Serie A ed Europa League sono arrivati 16 goal in 21 presenze ufficiali, che hanno permesso all’ex Borussia Dortmund di superare Silvio Piola come massimo cannoniere nella storia biancoceleste.

Statisticamente, la Lazio ha vinto più della metà delle gare con Immobile in campo: senza di lui, invece, nemmeno il 30%. Un dato importante, che i biancocelesti proveranno a migliorare nel match che aprirà il 18esimo turno di Serie A.

OMNISPORT