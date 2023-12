Lazio-Inter, Lautaro Martinez segna e mostra maglia per Bahía Blanca: che è successo nella città argentina

Dopo il gol alla Lazio, il Toro ha mostrato una maglietta speciale per Bahía Blanca, la sua città d'origine, colpita nelle scorse ore da una grave tragedia.

17-12-2023 22:10

Giornalista per vocazione e innamorato di tutti gli sport, ha collaborato con numerose agenzie, quotidiani, radio e tv. Su Virgilio Sport scrive soprattutto di Calcio: esperto scandagliatore del mondo social dei tifosi, è diventato anche un “giudice” accurato delle sviste arbitrali

Il clamoroso errore di Marusic, un retropassaggio folle che lo ha messo in condizione di ritrovarsi davanti al portiere laziale Provedel. Il dribbling a eludere l’uscita del portiere, qualche passetto verso la porta incustodita e infine lo scavetto a depositare il pallone in gol. Così Lautaro Martinez ha sbloccato il risultato nei minuti finali del primo tempo di Lazio-Inter. Gol e maglietta speciale per il Toro: “Fuerza Bahía Blanca”. Perché questa dedica? Che è successo nella città argentina, dove l’attaccante nerazzurro è nato nel 1997?

La tragedia di Bahía Blanca, città di Lautaro Martinez

La città di Bahía Blanca e il sud del paese sono stati flagellati nelle scorse ore da una vera e propria tempesta, con forti piogge e venti che hanno raggiunto i 140 chilometri orari. Calamità naturali che hanno provocato la morte di 13 persone. Il tetto di una struttura sportiva, il Club Bahiense del Norte, è crollato mentre era in corso una gara di pattinaggio. Tredici le vittime, macabro e triste bilancio confermato dallo stesso presidente argentino, Javier Milei.

Tredici morti per il crollo del palazzetto: messaggio di Milei

Dopo un comunicato del comune di Bahía Blanca, che ha confermato il crollo del tetto del palazzetto e la scomparsa di tredici persone, aggiungendo che altre erano ancora intrappolate sotto le macerie, coi vigili del fuoco all’opera per metterle in salvo, è arrivato il messaggio del neo presidente: “Sono profondamente rammaricato per la perdita di vite umane. Invio le mie condoglianze alle famiglie delle vittime e chiedo a tutto coloro che si trovano nelle zone a rischio di restare nelle proprie case”.

Non solo il Toro dell’Inter: il dolore di Manu Ginobili

Alla propria città natale Lautaro è legatissimo, nonostante di fatto non abbia mai giocato in squadre cittadine. Ogni volta che può, il Toro non manca di fare un salto nei luoghi della sua infanzia. Il suo messaggio dopo il gol alla Lazio, quindi, è stato un incoraggiamento ai suoi concittadini nel momento più difficile. Anche un altro sportivo celebre di Bahía Blanca, l’ex cestista Manu Ginobili, ha mostrato sostegno e vicinanza alle vittime della tragedia attraverso un messaggio su X/Twitter: “Molto triste per quello che sta attraversando il mio club, la mia città e l’intera regione. Un forte abbraccio a tutti e le mie condoglianze ai familiari delle vittime. Forza Bahía!!”.

Nel palazzetto della tragedia Ginobili ha mosso i primi passi nel mondo del basket, prima di diventare una stella della Virtus Bologna, della NBA e della Nazionale argentina.