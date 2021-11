Lazio, l’accusa dalla Francia fa scoppiare la polemica sui social

02-11-2021 11:00

I tifosi della Lazio inneggiano al fascismo. E’ questa in estrema sintesi l’accusa che arriva dalle istituzioni francesi. Tutto nasce dalla trasferta di Europa League che la squadra di Maurizio Sarri deve intraprendere per sfidare l’Olympique Marsiglia. Trasferta vietata ai tifosi esattamente come era successo a campi invertiti, ma a far discutere sono le motivazioni dietro questa decisione.

Il ministero dell’Interno francese ha infatti spiegato che tra le motivazioni alla base di questa decisione c’è anche il comportamento di alcuni tifosi biancocelesti che inneggiano al fascismo, una decisione a cui la società del presidente Lotito si è opposta con fermezza e con un comunicato emesso nella giornata di ieri.

Lazio accusata di fascismo: la polemica sui social

La polemica sulla Lazio arriva immediatamente sui social con l’ex giornalista della Rai, Riccardo Cucchi, da sempre di fede laziale che scrive su Twitter: “Più le istituzioni e l’informazione identificano la Lazio con il fascismo, più si fa il gioco di una minoranza che proprio questo vuole. E si penalizza la maggioranza dei tifosi che sono semplicemente laziali come. Non c’è bisogna che scriva che si tratta di un tweet laziale”.

I tifosi vogliono l’individuazione dei responsabili di gesti discriminatori con un lavoro costante da parte delle forze di polizia e della società: “Si dovrebbe cominciare a identificare certi soggetti, schedarli e accompagnarli fuori dallo stadio e allontanarli dal mondo del calcio. Bisogna tenerli fuori dalla Lazio sia in casa che in trasferta e invece finisce tutto a tarallucci e vino”. Anche Ilaria la pensa allo stesso modo: “E’ un’offesa per tutti noi generalizzare per un manipolo di balordi. Non esiste che il ministro degli interni francese vieti l’ingresso addirittura su suolo francese, quando già era stata vietata la trasferta. Ci stanno infangando e mi sono stufata”.

Il problema “tifo incivile” però non riguarda solo la Lazio come scrive Barbara: “Vale lo stesso per gli idioti che si sono trovati fuori San Siro per inneggiare allo sterminio dei napoletani ad opera del Vesuvio. Tifo Inter, mi piace il calcio e ho goduto nel vedere tifosi di Inter e Juve gomito a gomito allo stadio per vedere la partita con tanta civiltà”.

