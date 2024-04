Lazio, l’addio al veleno di Luis Alberto: “Non voglio più un euro, a fine stagione voglio la rescissione”. La risposta di Tudor

Al termine di Lazio-Salernitana, il giocatore spagnolo esce allo scoperto ai microfoni di Dazn e annuncia il suo addio a fine stagione: “Non voglio più prendere un euro dalla Lazio. E’ arrivato il momento di farmi da parte”

Addio al veleno, Luis Alberto incanta in campo ma mette anche la parola fine alla sua avventura con la Lazio a fine stagione. Il centrocampista spagnolo, uno dei giocatori più rappresentativi della squadra biancocelesti nelle ultime, stagioni strappa via il cerotto e lo fa senza badare neanche alla forma e al termine di una settimana particolarmente difficile per i biancocelesti.

Lazio, le parole di addio di Luis Alberto

Non ci pensa su due volte il giocatore della Lazio, Luis Alberto, al termine del match con la Salernitana ha comunicato ai microfoni di Dazn la sua decisione di dire addio a dine stagione: “Per me sono state settimane difficili con tutto quello che è successo. Non conosco il progetto ma so che questa è la mia ultima stagione qui, io non farò più parte del progetto. Non voglio prendere più un euro dalla Lazio, ho già chiesto la rescissione del contratto. I prossimi quattro anni li lascio ad altri. Giusto così, farmi da parte da questo club che mi ha dato tanto. E’ arrivato il momento di lasciare il mio stipendio ad altri”.

La contestazione prima del match con la Salernitana

Prima e durante il match con la Salernitana, i tifosi della Lazio hanno mostrato tutto il loro disappunto per i risultati ottenuti in questa stagione. La sconfitta con il derby non ha fatto altro che accendere ancora di più benzina sul fuoco della delusione. “Questa è un’annata complicata, oggi servivano i tre punti. Non cambia nulla, dobbiamo continuare a fare il meglio possibile nelle sfide che mancano – ha continuato Luis Alberto – Normale, questo è il calcio. Il campionato non sta andando bene e abbiamo perso anche il derby”.

Tudor: “Di questo ne parla con il club”

Igor Tudor, in conferenza stampa dopo la partita con la Lazio, preferisce non entrare nell’argomento Luis Alberto: “Non commento le sue parole, è una cosa tra lui e la società. Sono contento della sua prestazione. Ma di queste cose se ne parla con il club, non fuori”. Poi sulla partita: “Faccio i complimenti alla squadra, non era facile e ne sono usciti alla grande. Potevamo fare anche più gol. In un clima surreale siamo stati bravi. Tocca a noi portare la gente dalla nostra parte”.