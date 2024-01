Lazio-Napoli, moviola: i rigori negati a Sarri e quel capolavoro annullato

La prova dell’arbitro Orsato all’Olimpico analizzata ai raggi X dall’esperto di Dazn Luca Marelli, il fischietto di Schio ha ammonito cinque giocatori

29-01-2024 08:00

Già sei volte, durante la sua carriera, Orsato avea diretto una partita tra Lazio e Napoli e i precedenti sorridevano ai padroni di casa: 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Una designazione blindata, voluta da Rocchi, che ha inserito anche l’esperto Irrati al Var ma come se l’è cavata l’esperto fischietto di Schio ieri all’Olimpico?

I precedenti di Orsato con Lazio e Napoli

Quello contro il Napoli è stato il cinquantesimo incrocio tra Orsato e la Lazio. I biancocelesti (49) e i partenopei (51) sono le due squadre più volte dirette in carriera dal fischietto di Schio. Il bilancio con i capitolini era positivo con 22 vittorie, 15 pareggi e 12 sconfitte, l’ultima partita diretta risaliva al 10 gennaio: il derby di Coppa Italia vinto per 1-0 contro la Roma. Con i partenopei, Orsato aveva invece un palmares di diciotto vittorie, sedici pareggi e 17 sconfitte.

Orsato ha ammonito cinque giocatori

Coadiuvato dagli assistenti: Berti – Moro con IV Uomo Sacchi, al Var Irrati e all’Avar Paterna, l’arbitro ha ammonito 5 giocatori di cui due della squadra di Mazzarri 48` Demme (N), 55` Romagnoli (L), 69` Gila (L), 82` Cataldi (L), 90’+5′ Ostigard (N). Recupero: 5` st.

Lazio-Napoli, i casi dubbi

Questi i principali episodi da moviola. Al 33’ contatto in area fra Ostigard e Castellanos in area del Napoli: la Lazio protesta, ma Orsato e Var lasciano correre. Al 47’ ancora il bomber laziale protagonista con una splendida rovesciata che finisce in rete ma la sua prodezza viene vanificata dal fuorigioco. Al 78’ ancora proteste della Lazio, per un contatto su Isaksen (iniziato comunque fuori area), che però parte in fuorigioco. All’88’ testa di Vecino e Juan Jesus tocca con la mano, ma il braccio è aderente al corpo e non c’è rigore.

Per Marelli non c’era il rigore per la Lazio

A fare chiarezza è Luca Marelli. L’esperto di Dazn si sofferma sul primo caso, quello più dubbio, e spiega: «La mano sinistra di Ostigard si è appoggiata sul pettorale sinistro di Castellanos, che accentua la caduta. Non c’è nulla che porti al calcio di rigore». Autoritaria ma sufficiente alla fine la prova di Orsato in Lazio-Napoli.