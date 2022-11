06-11-2022 21:12

Il gol di Felipe Anderson ha regalato la vittoria alla Lazio nel derby di Roma, match valido per il 13° turno del campionato di Serie A. Il tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri ha commentato così il successo ai microfoni di Dazn: “Oggi contava solo vincere e fare contento il nostro popolo. L’obiettivo era quello – così Sarri -. Dà soddisfazione veder giocare i ragazzi col cuore, più che vedere ordine e applicazione tattica”.

Sulla stracittadina in sé, Sarri ha aggiunto: “È uno dei derby più sentiti del mondo. A Londra non c’è questa partecipazione emotiva. Non è una partita normale e in settimana forse abbiamo pagato questo”. Infine, sul match winner Felipe Anderson: “Gli ho fatto i complimenti, è un giocatore straordinario”.