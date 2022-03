Lazio travolta, euforia Roma: ma il gesto di Mourinho spacca i tifosi

20-03-2022 19:58

Non c’è storia nel derby della Capitale, che si colora di giallorosso dopo neanche un tempo. Finisce in gloria per la Roma, che piega la Lazio con un rotondo 3-0 e si porta al quinto posto in classifica. Abraham l’eroe della serata per la spettacolare doppietta in avvio, insieme a capitan Pellegrini e alla sua incredibile traiettoria su punizione. Unico “caso” di giornata: il gesto di Mourinho a fine primo tempo, a zittire i tifosi.

Roma, il primo tempo del derby è da urlo

Pronti via e la Roma va in vantaggio con Abraham. Poi raddoppia al 20′ ancora con l’inglese. Antonella non si contiene: “Me sta a scoppià er core”. Fabrizio invece si chiede: “Ma che è successo ai giocatori? Mourinho gli ha fatto un’iniezione di cattiveria?”. Arriva anche il tris di Pellegrini e Cristiano quasi si commuove grazie alla regia di Dazn: “Vedere la punizione di Pellegrini e poi l’inquadratura del capitano è stata un’emozione enorme”. Antonio è tra quelli che non si fidano: “Speriamo di mantenere questa intensità anche nel secondo tempo perchè bisogna rimanere concentrati, basta un niente per far cambiare la partita”.

Roma-Lazio, Mourinho “zittisce” la Sud

Neppure Mourinho si fida, al punto da “zittire” ad ampi gesti la Curva Sud che fa gli “olè” a ogni tocco di palla dei calciatori giallorossi. Charlie twitta direttamente dagli spalti dell’Olimpico: “Nun avevo mai preso er cazziatone dal mio Mister (giustissimo peraltro)”. Pure Alessandro è d’accordo: “Oltre a essere un grande allenatore Mourinho è anche un grande uomo”. Sulle stesse lunghezze d’onda è Cris: “Siamo solo al 45′, questa è mentalità”. Ma Giovanni non è d’accordo: “Viviamo ormai in un mondo in cui in un derby non si possono fare gli “olè” ai passaggi di palla. Ma andatevene”.

La Roma tiene nella ripresa, inizia la festa

I timori di Mourinho e dei tifosi più prudenti sono smentiti dall’andamento della ripresa, in cui la Roma tiene a bada senza troppi affanni il tentativo di reazione della Lazio. “Tre bigné per gli aquilotti”, punge Ferruccio su Twitter. Qualcuno addirittura si lamenta per il poker fallito in contropiede: “Una vagonata di gol di Abraham, poi ne sbaglia uno e subito qualcuno prova a blaterare qualcosa”. Apocafede invece non ha dubbi: “Che partita Abraham. Come conquistare definitivamente una tifoseria”. Mentre Elisa fa una previsione: “Quanto è quotato che domani nascerà il caso Zaniolo?”.

SPORTEVAI