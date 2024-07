Le gare in programma oggi alle Olimpiadi. Tutte le competizioni del 30 Luglio

Parigi, 30 Luglio. Gli orari e la scaletta di tutte le gare che si disputano oggi alle Olimpiadi: discipline, specialità e fasi dei tornei

Quarto girono di competizioni olimpiche a Parigi con l’Italia curiosa e ansiosa di scoprire i volti nuovi della spedizione azzurra e di sognare con i protagonisti più attesi. Detta altrimenti, la seconda parte della frase di porta dietro nomi e cognomi: la squadra della pallavolo maschile di Fefè De Giorgi, Irma Testa nella boxe, Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero.

Ancora: finale per le Fate italiane della ginnastica artistica, il quartetto femminile della spada, Musetti e Paolini nelle prove individuali del tennis e di nuovo Jasmine – stavolta in coppia con Sara Errani – per il doppio.

00:24 Surf Surf (F) Ottavi di finale F 01:00 Surf Surf (F) Ottavi di finale F 01:36 Surf Surf (F) Ottavi di finale F 02:12 Surf Surf (F) Ottavi di finale F 02:48 Surf Surf (F) Ottavi di finale F 03:24 Surf Surf (F) Ottavi di finale F 04:00 Surf Surf (F) Ottavi di finale F 08:00 Triathlon Uomini decisione M 08:30 Badminton V.Nettasinghe-P.Abian Gruppo G M 08:30 Badminton L.Tan-R.Intanon Gruppo E F 08:30 Badminton F.Abdul Razzaq-K.Kuuba Gruppo M F 09:00 Beach Volley Bryl/Losiak-Hodges/Schubert Gruppo C M 09:00 Pallamano Germania-Slovenia Gruppo A F 09:00 Pallavolo Italia-Egitto Gruppo B M 09:00 Tiro Sportivo Trap (F) Gruppo di Qualificazione 1 F 09:20 Badminton N.Arin-I.Castillo Sala Gruppo J F 09:20 Badminton Chen/Jia-Matsum./Nagaha. Gruppo A F 09:20 Badminton Stoeva/Stoeva-Xu/Xu Gruppo B F 09:30 Canottaggio Singolo (F) Quarti di finale F 09:30 Tiro Sportivo Pistola ad aria compressa 10m (X) 3. Posizione MX 09:30 Tiro Sportivo Trap (M) Gruppo di Qualificazione 2 M 09:40 Canottaggio Singolo (F) Quarti di finale F 09:50 Canottaggio Singolo (F) Quarti di finale F 10:00 Beach Volley Wickler/Ehlers-Lyneel/Bassere. Gruppo C M 10:00 Canottaggio Singolo (F) Quarti di finale F 10:00 Hockey su prato Spagna-Francia Gruppo A M 10:00 Judo A.Djalo-A.Abdelghany 1. Giornata M 10:00 Judo B.Timo-J.Kim 1. Giornata F 10:00 Tennistavolo D.Kozul-S.Togami 2. Giornata M 10:00 Tennistavolo V.Ishiy-D.Ovtcharov 2. Giornata M 10:00 Tennistavolo B.Szocs-M.Pesotska 2. Giornata F 10:00 Tennistavolo L.Bergström-M.Chen 2. Giornata F 10:08 Judo M.Casse-S.Arab 2. Giornata M 10:08 Judo M.Takaichi-M.Del Toro Carv 1. Giornata F 10:08 Tiro Sportivo Pistola ad aria compressa 10m (X) Finale MX 10:10 Badminton H.Shu-T.Popov Gruppo H M 10:10 Badminton Rahayu/Ramadha.-Tan/Thinaah Gruppo A F 10:10 Badminton Liu/Tan-Yeung/Yeung Gruppo B F 10:10 Canottaggio Singolo (M) Quarti di finale M 10:16 Judo A.Zhubanazar-A.Ungvari 2. Giornata M 10:16 Judo N.Guimendego-K.Kristo 1. Giornata F 10:20 Canottaggio Singolo (M) Quarti di finale M 10:24 Judo T.Nagase-A.Aprahamian 2. Giornata M 10:24 Judo A.Szymanska-S.Russo 1. Giornata F 10:30 Canottaggio Singolo (M) Quarti di finale M 10:30 Hockey su prato Sudafrica-Germania Gruppo A M 10:30 Pallanuoto Australia-Serbia Gruppo B M 10:32 Judo A.Gerbekov-V.Albayrak 2. Giornata M 10:32 Judo N.Shaheen-P.Awiti Alcaraz 1. Giornata F 10:40 Canottaggio Singolo (M) Quarti di finale M 10:40 Judo G.Schimidt-E.Sherifovski 2. Giornata M 10:40 Judo K.Haecker-L.Renshall 1. Giornata F 10:48 Judo A.Esposito-V.Houinato 2. Giornata M 10:48 Judo L.Piovesana-E.Kuyulova 1. Giornata F 10:50 Canottaggio Due di Coppia (F) Semifinali F 10:56 Judo F.Gauthier Drap-J.Fernando 2. Giornata M 10:56 Judo R.Zachova-S.Ozbas 1. Giornata F 11:00 Badminton Chiu/Yuan-Lee/Wang Gruppo D M 11:00 Badminton P.Buhrova-T.Svabikova Gruppo G F 11:00 Beach Volley Meneg./Gottardi-Abdelh./Elghob. Gruppo A F 11:00 Canottaggio Due di Coppia (F) Semifinali F 11:00 Equitazione Dressage a Squadre Gran Premio MX 11:00 Equitazione Dressage Individuale Gran Premio, Gruppo 1 MX 11:00 Nuoto 200m Farfalla (M) Preliminare M 11:00 Pallacanestro Spagna-Grecia Gruppo A M 11:00 Pallamano Norvegia-Corea del Sud Gruppo A F 11:00 Pugilato B.Bennama-R.Hill Ottavi di finale M 11:00 Tennistavolo A.Robles-H.Calderano 2. Giornata M 11:00 Tennistavolo A.Gacina-Y.Lin 2. Giornata M 11:00 Tennistavolo F.Yu-N.Bajor 2. Giornata F 11:00 Tennistavolo S.Pyon-N.Mittelham 2. Giornata F 11:03 Nuoto 200m Farfalla (M) Preliminare M 11:04 Judo N.Tatalashvili-A.Gandia 2. Giornata M 11:04 Judo A.Leski-E.Askilashvili 1. Giornata F 11:07 Nuoto 200m Farfalla (M) Preliminare M 11:10 Canottaggio Due di Coppia (M) Semifinali M 11:11 Nuoto 200m Farfalla (M) Preliminare M 11:12 Judo T.Grigalashvili-M.Latisev 2. Giornata M 11:12 Judo A.Barrios-A.Belkadi 1. Giornata F 11:15 Nuoto 100m Stile Libero (M) Preliminare M 11:16 Pugilato A.Claro Fiz-M.Da Silva Trin Ottavi di finale M 11:18 Nuoto 100m Stile Libero (M) Preliminare M 11:20 Canottaggio Due di Coppia (M) Semifinali M 11:20 Judo W.Borchashvili-M.Faizad 2. Giornata M 11:20 Judo J.Tang-K.Watanabe 1. Giornata F 11:21 Nuoto 100m Stile Libero (M) Preliminare M 11:23 Nuoto 100m Stile Libero (M) Preliminare M 11:26 Nuoto 100m Stile Libero (M) Preliminare M 11:28 Judo S.Makhmadbekov-F.Badawi 2. Giornata M 11:28 Judo C.Agbegnenou-G.Sharir 1. Giornata F 11:29 Nuoto 100m Stile Libero (M) Preliminare M 11:30 Canottaggio Quattro senza (F) Ripescaggio F 11:31 Nuoto 100m Stile Libero (M) Preliminare M 11:32 Pugilato Y.Chothia-R.Lozano Serran Ottavi di finale M 11:34 Nuoto 100m Stile Libero (M) Preliminare M 11:36 Judo H.Cumbo-F.de Wit 2. Giornata M 11:36 Judo C.Cabana Perez-Quadros 1. Giornata F 11:36 Nuoto 100m Stile Libero (M) Preliminare M 11:39 Nuoto 100m Stile Libero (M) Preliminare M 11:40 Canottaggio Quattro Senza (M) Ripescaggio M 11:44 Judo J.Lee-A.Moutii 2. Giornata M 11:44 Nuoto 1500m Stile Libero (F) Preliminare F 11:48 Pugilato T.Tanglatihan-C.Pinales Ottavi di finale M 11:52 Judo T.Cavelius-S.Muki 2. Giornata M 12:00 Beach Volley Stein/Wanderley-Alayo/Díaz Gruppo D M 12:00 Tennis J. Draper-T. Fritz 2. Giornata M 12:00 Tennis Roger-V./Monf.-Krawietz/Pütz Ottavi di finale M 12:00 Tennis A. Kerber-L. Fernandez Ottavi di finale F 12:00 Tennis D. Vekić-C. Gauff Ottavi di finale F 12:00 Tennis E. Navarro-Q. Zheng Ottavi di finale F 12:00 Tennis C. Osorio-D. Collins Ottavi di finale F 12:00 Tiro con l’arco T.Chirault-A.Hernandez Ver 1. Giornata M 12:03 Nuoto 1500m Stile Libero (F) Preliminare F 12:04 Pugilato H.Ishaish-G.Veocic Ottavi di finale M 12:05 Pallanuoto Croazia-Italia Gruppo A M 12:05 Vela 49er FX (F) Gara F 12:08 Judo S.Boltaboev-S.Sehen 2. Giornata M 12:13 Tiro con l’arco A.Tekoniemi-Y.Tai 1. Giornata M 12:13 Vela Windsurf (M) Qualificazione Gara M 12:20 Pugilato S.Petrova-H.Huang Ottavi di finale F 12:21 Nuoto 1500m Stile Libero (F) Preliminare F 12:26 Tiro con l’arco A.Sliachticas C-Z.Pintaric 1. Giornata F 12:33 Vela Windsurf (F) Qualificazione Gara F 12:36 Pugilato J.Lehane-Y.Chang Ottavi di finale F 12:39 Nuoto 100m Stile Libero (F) Preliminare F 12:39 Tiro con l’arco A.Mirca-S.Mashayikh 1. Giornata F 12:42 Nuoto 100m Stile Libero (F) Preliminare F 12:45 Hockey su prato Regno Unito-Paesi Bassi Gruppo A M 12:45 Nuoto 100m Stile Libero (F) Preliminare F 12:47 Nuoto 100m Stile Libero (F) Preliminare F 12:51 Nuoto 200m Rana (M) Preliminare M 12:52 Pugilato W.Bertal-J.Jitpong Ottavi di finale F 12:52 Tiro con l’arco N.N.-N.N. 2. Giornata M 12:55 Nuoto 200m Rana (M) Preliminare M 12:59 Nuoto 200m Rana (M) Preliminare M 13:00 Pallavolo Stati Uniti-Germania Gruppo C M 13:03 Nuoto 200m Rana (M) Preliminare M 13:05 Tiro con l’arco G.Schloesser-L.Barbelin 2. Giornata F 13:05 Vela 49er FX (F) Gara F 13:08 Nuoto 4 × 200 m Stile Libero (M) Preliminare M 13:08 Pugilato M.Sakobi Matshu-S.Turdibekova 1. Giornata F 13:13 Vela Windsurf (M) Qualificazione Gara M 13:15 Hockey su prato Irlanda-India Gruppo B M 13:15 Tennis A. Zverev-T. Machac 2. Giornata M 13:15 Tennis F. Auger-Al.-M. Marterer 2. Giornata M 13:15 Tennis S. Wawrinka-A. Popyrin 2. Giornata M 13:15 Tennis M. Sakkari-M. Kostyuk Ottavi di finale F 13:17 Nuoto 4 × 200 m Stile Libero (M) Preliminare M 13:18 Tiro con l’arco M.D’Almeida-M.Usach 1. Giornata M 13:20 Tennis L. Musetti-M. Navone 2. Giornata M 13:20 Tennis A. Schmiedlova-J. Paolini Ottavi di finale F 13:24 Pugilato E.Yildiz Kahram-M.Camara 1. Giornata F 13:25 Ciclismo BMX Freestyle (F) Qualificazione corsa F 13:30 Pallacanestro Canada-Australia Gruppo A M 13:30 Scherma Italia-Egitto Quarti di finale F 13:30 Scherma Cina-Ucraina Quarti di finale F 13:30 Scherma Polonia-Stati Uniti Quarti di finale F 13:30 Scherma Francia-Corea del Sud Quarti di finale F 13:30 Tennis Monteiro/Seybo.-Krajicek/Ram Ottavi di finale M 13:30 Tennis Andreev./Shnai.-Tomlja./Gadecki 1. Giornata F 13:30 Tennistavolo Perdente SF 1-Perdente SF 2 3. Posizione MX 13:30 Tennistavolo Shin/Lim-Wong/Doo 3. Posizione MX 13:31 Tiro con l’arco F.Saito-N.D’Amour 1. Giornata M 13:33 Vela Windsurf (F) Qualificazione Gara F 13:44 Tiro con l’arco A.Bhakat-W.Myszor 1. Giornata F 13:57 Tiro con l’arco S.Kamal-K.Bhajan 1. Giornata F 14:00 Badminton Rankir./Shetty-Alfian/Ardianto Gruppo C M 14:00 Badminton K.Nalbantova-X.Qi Gruppo A F 14:00 Badminton Matsuyama/Shida-Kim/Kong Gruppo C F 14:00 Pallamano Paesi Bassi-Spagna Gruppo B F 14:00 Tennis Borges/Cabral-Koepfer/Struff Ottavi di finale M 14:05 Vela 49er FX (F) Gara F 14:06 Ciclismo BMX Freestyle (F) Qualificazione corsa F 14:10 Tiro con l’arco N.N.-N.N. 2. Giornata M 14:13 Vela Windsurf (M) Qualificazione Gara M 14:23 Tiro con l’arco G.Schloesser-L.Barbelin 2. Giornata F 14:30 Rugby Cina-Regno Unito Turno di Classificazione 5-8 F 14:30 Tennis Boulter/Watson-Kerber/Siegemu. 1. Giornata F 14:30 Tennistavolo Wang/Sun-Kim/Ri Finale MX 14:33 Vela Windsurf (F) Qualificazione Gara F 14:35 Tennis J.-L. Struff-C. Moutet 2. Giornata M 14:35 Tennis Alcaraz/Nadal-Grieksp./Koolh. Ottavi di finale M 14:35 Vela Classe 49er (M) Gara M 14:36 Tiro con l’arco W.-J.Kim-I.Madaye 1. Giornata M 14:40 Tennis J. Mensik-T. Paul 2. Giornata M 14:45 Tennis Carreno/Granol.-Ebden/Peers Ottavi di finale M 14:49 Tiro con l’arco P.Acha-Z.Lin 1. Giornata M 14:50 Badminton Y.Coelho de Oli-H.Jeon Gruppo J M 14:50 Badminton Crasto/Ponnappa-Mapasa/Yu Gruppo C F 14:50 Tennis Sorribes/Bucsa-Carle/Podoroska Ottavi di finale F 15:00 Beach Volley Partain/Benesh-Abicha/Elgraoui Gruppo D M 15:00 Calcio Spagna-Egitto Gruppo C M 15:00 Calcio Rep. Dom.-Uzbekistan Gruppo C M 15:00 Pallanuoto Giappone-Francia Gruppo B M 15:00 Rugby Francia-Irlanda Turno di Classificazione 5-8 F 15:00 Scherma N.N.-N.N. Turno di Classificazione 5-8 F 15:00 Scherma N.N.-N.N. Turno di Classificazione 5-8 F 15:00 Canoa Slalom C-1 (F) Preliminare F 15:02 Tiro con l’arco K.Bauer-C.Gnoriega 1. Giornata F 15:12 Ciclismo Park (M) Qualificazione corsa M 15:13 Vela Windsurf (M) Qualificazione Gara M 15:15 Tiro con l’arco L.Van Der Winke-D.Choirunisa 1. Giornata F 15:28 Tiro con l’arco N.N.-N.N. 2. Giornata M 15:30 Pugilato N.Huseynov-Y.Alcantara Rey Ottavi di finale M 15:30 Rugby Nuova Zelanda-Stati Uniti Semifinali F 15:30 Tiro Sportivo Trap (M) Finale M 15:33 Vela Windsurf (F) Qualificazione Gara F 15:35 Vela Classe 49er (M) Gara M 15:40 Badminton L.Garrido-C.Lee Gruppo I M 15:40 Badminton Kang/Seo-Jomkoh/Kedren Gruppo B M 15:40 Badminton Y.Li-M.Blichfeldt Gruppo P F 15:41 Tiro con l’arco N.N.-N.N. 2. Giornata F 15:45 Tennis Errani/Paolini-Garcia/Parry Ottavi di finale F 15:46 Pugilato P.Chinyemba-A.Panghal Ottavi di finale M 15:50 Scherma N.N.-N.N. Semifinali F 15:50 Scherma N.N.-N.N. Semifinali F 15:50 Tennis Gauff/Fritz-Podoros./Gonza. Ottavi di finale MX 15:53 Ciclismo Park (M) Qualificazione corsa M 15:55 Tennis Evans/Murray-Gille/Vliegen Ottavi di finale M 15:55 Tennis Sakkari/Papami.-Collins/Krawczy 1. Giornata F 16:00 Beach Volley Caroli./Barbara-Paul./Raupelyté Gruppo E F 16:00 Pallamano Ungheria-Angola Gruppo B F 16:00 Rugby Canada-Australia Semifinali F 16:00 Canoa K-Slalom Singolo (M) Preliminare M 16:00 Tennis Hsieh/Tsao-Kostyuk/Yastrem Ottavi di finale F 16:02 Pugilato D.Varela-T.Panmod Ottavi di finale M 16:05 Tennis Machac/Pavla.-Jarry/Tabilo Ottavi di finale M 16:05 Tennis Vekic/Pavic-Zheng/Zhang Ottavi di finale MX 16:13 Vela Windsurf (M) Qualificazione Gara M 16:18 Pugilato C.Peters-N.Oralbay Ottavi di finale M 16:30 Badminton Liu/Ou-Hoki/Kobayashi Gruppo D M 16:30 Badminton J.Stadelmann-R.Darragh Gruppo L F 16:30 Rugby Sudafrica-Figi 11° Posizione F 16:33 Vela Windsurf (F) Qualificazione Gara F 16:34 Pugilato M.Allahverdiyev-A.Abdelgawwad Ottavi di finale M 16:35 Pallanuoto Stati Uniti-Romania Gruppo A M 16:35 Vela Classe 49er (M) Gara M 16:40 Scherma N.N.-N.N. 7. Posizione F 16:40 Scherma N.N.-N.N. 5. Posizione F 16:50 Pugilato N.Uktamova-C.Pang Ottavi di finale F 17:00 Beach Volley Gauthier/Krou-Herrera/Gavira Gruppo F M 17:00 Calcio Marocco-Iraq Gruppo B M 17:00 Calcio Ucraina-Argentina Gruppo B M 17:00 Hockey su prato Argentina-Nuova Zelanda Gruppo B M 17:00 Pallavolo Slovenia-Serbia Gruppo A M 17:00 Rugby Giappone-Brasile 9ª Posizione F 17:00 Tennis Watson/Salisbu.-Dabrow./Auger Ottavi di finale MX 17:06 Pugilato T.Echegaray-H.Akbas Ottavi di finale F 17:10 Tennis Chan/Chan-Krejci./Siniak. 1. Giornata F 17:15 Pallacanestro Giappone-Francia Gruppo B M 17:18 Judo N.N.-N.N. 3. Posizione M 17:22 Pugilato E.Munguntsetseg-L.Perijoc Ottavi di finale F 17:28 Judo N.N.-N.N. 3. Posizione M 17:30 Basket 3×3 Stati Uniti-Germania Preliminari F 17:38 Judo N.N.-N.N. Finale M 17:38 Pugilato A.Mendoza-M.Samadova 1. Giornata F 17:45 Tiro con l’arco C.Tang-A.Dwi Pangestu 1. Giornata M 17:49 Judo N.N.-N.N. 3. Posizione F 17:54 Pugilato J.Jaismine-N.Petecio 1. Giornata F 17:58 Tiro con l’arco A.Gallardo Ferr-M.Gazoz 1. Giornata M 17:59 Judo N.N.-N.N. 3. Posizione F 18:00 Basket 3×3 Australia-Canada Preliminari F 18:00 Rugby N.N.-N.N. 7. Posizione F 18:09 Judo N.N.-N.N. Finale F 18:11 Tiro con l’arco M.Kroppen-G.Cesarini 1. Giornata F 18:15 Ginnastica Squadra (F) Finale F 18:24 Tiro con l’arco Y.Ramazanova-Q.An 1. Giornata F 18:30 Rugby N.N.-N.N. 5. Posizione F 18:35 Basket 3×3 Lituania-Lettonia Preliminari M 18:37 Tiro con l’arco N.N.-N.N. 2. Giornata M 18:50 Tiro con l’arco N.N.-N.N. 2. Giornata F 19:00 Calcio Nuova Zelanda-Francia Gruppo A M 19:00 Calcio Stati Uniti-Guinea Gruppo A M 19:00 Pallamano Francia-Brasile Gruppo B F 19:00 Rugby P. SF 1-P. SF 2 3. Posizione F 19:00 Surf Surf (M) Quarti di finale M 19:00 Tennis I. Świątek-X. Wang Ottavi di finale F 19:03 Tiro con l’arco I.Abdullin-E.Peters 1. Giornata M 19:05 Basket 3×3 Paesi Bassi-Cina Preliminari M 19:16 Tiro con l’arco A.Li-D.Bommadevara 1. Giornata M 19:29 Tiro con l’arco X.Yang-R.Elwalid 1. Giornata F 19:30 Badminton J.Louda-U.Canjura Artig Gruppo M M 19:30 Badminton T.Kuenzi-A.Opeyori Gruppo N M 19:30 Badminton K.Gilmour-B.He Gruppo N F 19:30 Pallanuoto Montenegro-Grecia Gruppo A M 19:30 Scherma N.N.-N.N. 3. Posizione F 19:36 Surf Surf (M) Quarti di finale M 19:42 Tiro con l’arco G.Schloesser-L.Barbelin 1. Giornata F 19:45 Hockey su prato Australia-Belgio Gruppo B M 19:45 Rugby Vinc. SF 1-Vinc. SF 2 Finale F 19:55 Tiro con l’arco N.N.-N.N. 2. Giornata M 20:00 Beach Volley De Gro./Boerma.-Budinger/Evans Gruppo F M 20:00 Pugilato S.Gumus-S.Bibossinov Ottavi di finale M 20:08 Tiro con l’arco N.N.-N.N. 2. Giornata F 20:12 Surf Surf (M) Quarti di finale M 20:15 Tennis S. Ofner-D. Medvedev 2. Giornata M 20:16 Pugilato J.Lopez De Jesu-H.Dusmatov Ottavi di finale M 20:20 Badminton F.Roth-D.Le Gruppo K M 20:20 Badminton S.Lo-S.Katethong Gruppo D F 20:20 Badminton K.Foo Kune-J.Yeo Gruppo I F 20:30 Scherma N.N.-N.N. Finale F 20:32 Pugilato O.Khyzhniak-P.Akilov Ottavi di finale M 20:33 Nuoto 100m Stile Libero (M) Semifinali M 20:39 Nuoto 100m Stile Libero (M) Semifinali M 20:45 Nuoto 200m Farfalla (M) Semifinali M 20:48 Pugilato C.Belony-Duliep-W.De Souza Pere Ottavi di finale M 20:48 Surf Surf (M) Quarti di finale M 20:52 Nuoto 200m Farfalla (M) Semifinali M 20:56 Nuoto 100m Dorso (F) Finale F 21:00 Basket 3×3 Azerbaigian-Spagna Preliminari F 21:00 Beach Volley Eduar./Patrícia-Fernández/Soria Gruppo A F 21:00 Calcio Paraguay-Mali Gruppo D M 21:00 Calcio Israele-Giappone Gruppo D M 21:00 Pallacanestro Brasile-Germania Gruppo B M 21:00 Pallamano Svezia-Danimarca Gruppo A F 21:00 Pallavolo Francia-Canada Gruppo A M 21:02 Nuoto 800m Stile Libero (M) Finale M 21:04 Pugilato E.Marcial-T.Khabibullaev Ottavi di finale M 21:05 Pallanuoto Spagna-Ungheria Gruppo B M 21:10 Badminton Pop./Pop.-Kral/Mendrek Gruppo B M 21:10 Badminton Baek/Lee-Kititha./Prajo. Gruppo D F 21:10 Badminton Lambert/Tran-Fruerg./Thyges. Gruppo D F 21:20 Pugilato K.Aykutsun-A.Lopez Cardona Ottavi di finale M 21:24 Surf Surf (F) Quarti di finale F 21:28 Nuoto 100m Stile Libero (F) Semifinali F 21:30 Basket 3×3 Francia-Cina Preliminari F 21:34 Nuoto 100m Stile Libero (F) Semifinali F 21:36 Pugilato T.De Jesus Chag-A.Im Ottavi di finale F 21:52 Pugilato P.Pawar-Y.Arias Ottavi di finale F 22:00 Beach Volley Stam/Schoon-Hasegawa/Ishii Gruppo E F 22:00 Surf Surf (F) Quarti di finale F 22:01 Nuoto 4 × 200 m Stile Libero (M) Finale M 22:05 Basket 3×3 Francia-Polonia Preliminari M 22:08 Pugilato Z.Xu-I.Testa 1. Giornata F 22:24 Pugilato O.Alcala Cegovi-J.Szeremeta 1. Giornata F 22:35 Basket 3×3 Stati Uniti-Serbia Preliminari M 22:36 Surf Surf (F) Quarti di finale F 23:12 Surf Surf (F) Quarti di finale F 23:48 Surf Surf (M) Semifinali M unknown Badminton Lamsfuß/Seidel-Corvee/Labar Gruppo C M

