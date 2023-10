Le partite di oggi: qualificazioni Europei. Dove vedere Olanda-Francia e domani gli Azzurri

Settima giornata delle Qualificazioni agli Europei di Germania 2024. I match in programma, gli orari e chi le trasmette in diretta

13-10-2023 08:30

Si giocano le partite del 7° turno delle Qualificazioni ai campionati Europei del 2024. In programma partite che possono determinare in qualche caso anche in modo definitivo l’esito dei vari raggruppamenti eliminatori. Ogni giorno almeno un big match e tante partite che si annunciano molto equilibrate. Ricordiamo che per vedere le partite in diretta tv/streaming bisogna essere abbonati a Sky oppure si può ricorrere a un abbonamento molto meno costoso con NOW per vederle in stream. Solo la partita della Nazionale fa eccezione. Ma vediamo meglio il dettaglio della programmazione di oggi e domani.

Partite di oggi 13 ottobre

Oggi si giocano 6 partite per i gironi B, F e J. Si tratta di gironi in cui le gerarchie sono piuttosto definite ma con alcune incognite interessanti. Per esempio nel girone B la Francia domina a punteggio pieno e invece chi sta in una posizione complicata è l’Olanda appaiata a 9 punti con la Grecia. In questo turno gli orange sotto attesi da una sfida quasi impossibile proprio contro i francesi, mentre la Grecia fa visita alla modesta Irlanda. Nel girone F Belgio e Austria hanno fatto il vuoto e si sfidano in un match che si annuncia molto spettacolare. Nel girone J il Portogallo fa storia a sé ma alle sue spalle la Slovacchia deve stare attenta al ritorno del Lussemburgo (che non è più una squadra materasso ma un’altra multinazionale piena di naturalizzati).

In tv si può vedere per intero un solo grande big match: Olanda-Francia. La partita mette di fronte due squadre che ambiscono addirittura a vincere gli Europei e che schierano alcuni dei più grandi talenti del calcio continentale. La partita è in onda su Sky alle 20.45, per cui per vederla vi conviene fare qui un abbonamento a NOW

Alle 20.45 Sky trasmette anche una diretta gol con tutte le altre partite della giornata tra cui alcune interessantissime: Austria-Belgio e Portogallo-Slovacchia su tutte e poi anche Irlanda-Grecia, Liechtenstein-Bosnia e Islanda-Lussemburgo. Tutte partite in cui possiamo vedere all’opera alcuni giocatori anche del campionato di Serie A.

20:45 Calcio, Diretta Gol UEFA European Qualifiers:

13/10/23 (7a g.) Qualificazione Europei Sky Sport Calcio 20:45 Olanda-Francia Qualificazione Europei Sky Sport 1

Partite di sabato 14 ottobre

Oggi si giocano altre 6 partite, le ultime di questo settimo turno. Scendono in campo i gironi C, G e H.

Il girone C è quello che ci riguarda più da vicino perché è quello in cui si trova l’Italia. Il classifica l’Inghilterra domina con 13 punti, Italia e Ucraina seguono con 7, ma l’Italia ha una partita di meno. Alle 15 intanto c’è un importantissimo Ucraina-Macedonia. Poi alle 20.45 c’è Italia-Malta. Match che non dovrebbe dare enormi grattacapi a Spalletti e giovani azzurri, ma che va affrontata molto seriamente per fare punti, possibilmente gol e arrivare carichi al big match contro l’Inghilterra di settimana prossima. La partita è l’unica trasmessa solo dalla Rai in esclusiva in chiaro.

Nel girone G Ungheria e Serbia sono appaiate in testa a 10 punti, devono comunque stare molto attente al Montenegro che le segue a 8 ma che per questo turno starà a riposo. Oggi è previsto proprio il tesissimo e attesissimo scontro diretto Ungheria-Serbia con inizio alle 20.45. Alle 18.00 per i super appassionati c’è anche la sfida Bulgaria-Lituania, cenerentole del girone.

Il girone H è nettamente il meno valido dal punto di vista tecnico, ma è composto da almeno 4 squadre tutte di livello abbastanza simile che infatti sono praticamente appaiate in classifica. Alla vigilia del 7° turno Danimarca e Slovenia sono in testa con 13 punti, Kazakistan e Finlandia inseguono con 12. In programma ci sono proprio due sfide incrociate che possono rivoluzionare la classifica: alle 18 c’è Slovenia-Finlandia e alle 20.45 Danimarca-Kazakistan.

15:00 Ucraina-Macedonia del Nord Qualificazione Europei Sky Sport Calcio 18:00 Bulgaria-Lituania Qualificazione Europei Sky Sport Calcio 18:00 Slovenia-Finlandia Qualificazione Europei Sky Sport 1 20:45 ITALIA-MALTA Qualificazione Europei Rai 1 (in chiaro) 20:45 Danimarca-Kazakhistan Qualificazione Europei Sky Sport Calcio 20:45 Ungheria-Serbia Qualificazione Europei Sky Sport 1

Dove vedere le partite in tv, streaming e live

Ricapitoliamo:

la partita della Nazionale italiana Italia-Malta di sabato 14 ottobre inizia alle 20.45 ed è trasmessa in esclusiva su Rai1 e RaiPlay per quanto riguarda lo streaming

Tutte le altre partite di questo turno eliminatorio sono trasmesse da Sky. Facendo qui un abbonamento a Now si possono vedere in streaming

Se invece preferite seguire con un live testuale tutte, ma proprio tutte le partite, persino Irlanda del Nord-San Marino, venite sempre su Virgilio Sport Live

VIRGILIO SPORT

Fonte: ANSA