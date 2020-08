Le squadre che hanno giocato almeno una volta in Serie A

Con la prima storica promozione dello Spezia in Serie A il gotha del calcio italiano si arricchisce della sua 68 stella. Tante sono infatti le squadre che hanno militato nella massima serie del calcio italiano dalla stagione 1929-30 (da quando cioè il torneo è concepito a girone unico) fino a oggi. Prima di quella stagione il campionato era strutturato per gironi a cui partecipavano squadre locali, alcune di realtà piccolissime, altre cancellate dal grande giro col passare degli anni. Tra queste la più importante è la Novese di Novi Ligure, la squadra che si aggiudicò il campionato 1921-22 e poi mai presente nel torneo a girone unico e ha scritto il suo nome nell’albo d’oro della Serie A. Nell’elenco troverete anche squadre misteriose che non esistono più da tantissimi anni: la Sampierdarenese e il Liguria, due club di Genova che sono confluiti uno dentro l’altro nel periodo fascista e poi (con la fusione insieme all’Andrea Doria) nella Sampdoria nel 1946. E poi club che ormai sono ai margini del grande calcio ma che hanno un passato glorioso come Pro Patria, Legnano, Lecco, Alessandria, Pro Vercelli e la mitica Triestina.

Elenco delle squadre che hanno giocato almeno un campionato in Serie A

ALESSANDRIA

ANCONA

ASCOLI

ATALANTA

AVELLINO

BARI

BENEVENTO

BOLOGNA

BRESCIA

CAGLIARI

CARPI

CASALE

CATANIA

CATANZARO

CESENA

CHIEVO

COMO

CREMONESE

CROTONE

EMPOLI

FIORENTINA

FOGGIA

FROSINONE

GENOA

INTER

JUVENTUS

LAZIO

LECCE

LECCO

LEGNANO

LIGURIA

LIVORNO

LUCCHESE

MANTOVA

MESSINA

MILAN

MODENA

NAPOLI

NOVARA

PADOVA

PALERMO

PARMA

PERUGIA

PESCARA

PIACENZA

PISA

PISTOIESE

PRO PATRIA

PRO VERCELLI

REGGIANA

REGGINA

ROMA

SALERNITANA

SAMPDORIA

SAMPIERDARENESE

SASSUOLO

SIENA

SPAL

SPEZIA

TERNANA

TORINO

TREVISO

TRIESTINA

UDINESE

VARESE

VENEZIA

VERONA

VICENZA

Quale squadra ha giocato di più in Serie A?

L’unica squadra sempre presente in Serie A è stata finora l’Inter. A seguire la Juventus (che è stata retrocessa in Serie B d’ufficio nel 2006) e la Roma (che retrocesse sul campo nel 1950-51). Il Milan ha mancato la Serie A per 2 volte (1980-81 a seguito del calcioscommesse e nel 1983-84 per retrocessione sul campo). Seguono Fiorentina, Lazio, Torino, Napoli e Bologna che dopo essere state intoccabili nella massima serie per tantissimi anni, dagli anni 80 in poi hanno iniziato a conoscere anni bui con fallimenti e ripartenza dalla Serie C (Fiorentina e Napoli) oppure promozioni e retrocessioni continue (Torino e Bologna).

Quali sono le squadre che hanno fatto un solo campionato di Serie A?

Non sappiamo quanto durerà l’esperienza in massima serie dello Spezia, ma ci sono squadre che hanno fatto un solo campionato di Serie A nella loro storia. Sono la mitica Pistoiese apparsa nel 1980-81 e poi finita quasi definitivamente in Serie C; il Treviso apparso con poca fortuna nel 2005-06 e poi addirittura cancellato dal calcio italiano e più recentemente il Carpi nel 2015-16 e poi tornato rapidamente in Serie C.

