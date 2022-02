Lecce, Baroni: "Dopo Como non ho dormito due giorni"

12-02-2022 22:32

Il tecnico del Lecce Baroni ha parlato alla vigilia del match di Serie B contro il Benevento: “Avremo davanti un avversario di altissimo livello. Sulla carta è la squadra da battere del campionato, è una società che ha fatto passi in avanti enormi da quando l’ho portata in A alla prima stagione di B. Abbiamo bisogno di una prestazione importantissima per avere la meglio dei sanniti”.

“Dopo Como non ho dormito per due giorni, dopo aver giocato così non si può tornare a casa solo con un pari. Non dobbiamo commettere l’errore di piacerci troppo, ma fa parte di un percorso di crescita e domani sarà un’altra storia. Da un punto di vista motivazionale è una partita che si prepara da sola”.

OMNISPORT