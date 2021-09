Lecce, c'è uno storico record negativo da evitare

Benevento e Lecce apriranno il programma della terza giornata di Serie B con l’anticipo di venerdì 10 settembre alle 20.30 al “Vigorito”.

Gli unici due precedenti tra le due squadre tra Serie A, Serie B e Coppa Italia risalgono alla stagione 2018/19 nel campionato cadetto, con due pareggi registrati (3-3 al “Vigorito” nell’agosto 2018 e 1-1 al “Via del Mare” nel gennaio 2019).

Il Benevento è rimasto a secco di gol nell’ultima sfida in Serie B contro il Parma: la formazione campana non registra due partite di fila senza trovare il gol in cadetteria da marzo 2019 contro Livorno e Cremonese.

La squadra di Fabio Caserta si troverà di fronte la squadra che ha registrato il più alto possesso palla in queste prime due partite di campionato: 61% per il Lecce, mentre il Benevento è a metà di questa speciale classifica con il 50%.

Il Lecce non ha però iniziato il campionato al meglio, con appena un punto raccolto nelle partite contro Cremonese e Como. I salentini non trovano la vittoria in Serie B da sei partite consecutive (due pareggi e quattro sconfitte), l’ultima volta che ha collezionato una striscia più lunga senza successi in cadetteria risale al novembre 2002 (sette pareggi).

Esclusi i playoff, inoltre, il Lecce subisce gol da otto partite di Serie B, dopo aver tenuto la porta inviolata in cinque delle sette precedenti, incassando 15 reti nel parziale: soltanto il Cosenza (21) ha fatto peggio nel periodo (dal 10 aprile 2021).

Due gli ex della partita, anche piuttosto illustri. L’attaccante del Benevento Gianluca Lapadula ha disputato 25 partite in Serie A con la maglia del Lecce nel 2019-‘20, segnando 11 gol in quella che è stata la sua stagione più prolifica nel massimo campionato italiano. Alessandro Tuia ha invece militato nel Benevento per tre stagioni, tra il 2018 e il 2021, collezionando 26 presenze, tre gol e un assist in Serie B e 27 presenze e una rete in Serie A.

OMNISPORT | 09-09-2021 20:48