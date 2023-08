Ligue 1, inizia il campionato 2023-24: squadre, cambio format e top player

Via alla Ligue 1, tra grandi novità e il caso Mbappé: la griglia di partenza e i migliori colpi di mercato. Si parte stasera con Nizza-Lille

11-08-2023 14:00

Taglio del nastro per l’edizione 2023/24 della Ligue 1, massimo campionato francese che si prepara ad aprire i battenti grazie all’anticipo del venerdì Nizza-Lilla. Subito la possibilità di vedere all’opera i campioni e le stelle nascenti della lega transalpina, senza dimenticare il caso Kylian Mbappé in casa Paris Saint-Germain e una griglia di partenza che rischia di essere fortemente condizionata dalla probabile partenza del fuoriclasse della nazionale di Deschamps. Di seguito tutte le novità all’alba del campionato, tra cambio format, divisione diritti Tv e migliori colpi di mercato finora messi a segno.

Cambia format Ligue 1: quante squadre retrocedono

A partire da questa stagione, la Ligue 1 sarà composta da sole 18 squadre. Una riforma votata all’unanimità dall’assemblea di Lega del massimo campionato francese, che si prepara ad una svolta epocale, tesa ad incrementare l’appeal del torneo e a distribuire maggiormente il numero delle partite, in un calendario già fitto di impegni tra competizioni europee e soste dedicate alle nazionali. Non solo, il cambio di format consentirà una diversa spartizione della torta dei diritti Tv, aumentando anche gli introiti delle piccole.

Quante squadre retrocedono a fine anno? Modello Bundesliga. Così come in Germania, verranno condannate alla Ligue 2 le ultime due classificate, mentre la terzultima sarà chiamata ad affrontare la terza forza della “Serie B” in uno spareggio che prevede un doppio confronto e mette in palio salvezza e/o eventuale promozione.

La griglia della Ligue 1 2023-24: sorprese e colpi di mercato

Nonostante il caso Mbappé continui a tenere sulle spine gran parte degli appassionati di calcio, francesi e non, il PSG del neo arrivato Luis Enrique si propone come la grande favorita alla vigilia dell’inizio del campionato. Tutti proveranno a spezzare la monotonia imposta da Donnarumma e compagni, che in estate hanno già salutato una stella del calibro di Lionel Messi, volato in MLS per vestire la maglia dell’Inter Miami di David Beckham.

Subito dietro i capitolini, si candidano almeno per un piazzamento Champions squadre importanti come Lione, Olympique Marsiglia, Lens e Rennes, senza dimenticare l’affascinante sfida raccolta da mister Farioli sulla panchina del Nizza. Grande curiosità anche per lo Stade de Reims guidato da William Still, allenatore belga che compirà 31 anni soltanto il prossimo ottobre.

In chiave mercato, il PSG è riuscito ad arricchire comunque l’organico a disposizione dell’ex CT della Spagna, nonostante le problematiche interne e gli addii eccellenti registrati all’inizio della sessione estiva: da Skriniar ad Ugarte, passando per Asensio e Lucas Hernandez, fino ad arrivare ad un centravanti di razza come Gonçalo Ramos, candidato numero uno per sostituire Mbappé al centro dell’attacco parigino.

Il Rennes di Bruno Genesio ha messo dentro qualità ed esperienza, grazie all’ingaggio di Ludovic Blas, mentre Ibrahima Diakité ha già fatto sognare i supporters del Reims nel pre-campionato, regalando gol e giocate davvero interessanti.

Dove vedere Nizza-Lilla in diretta Tv e streaming online

Sale l’attesa per la prima della stagione sportiva 2023-24. In Ligue 1, toccherà a Nizza e Lilla dare il via al nuovo campionato francese, sul prato dell’Allianz Riviera. La sfida sarà trasmessa in diretta Tv in esclusiva su Sky Sport Calcio, con la telecronaca di Gianluigi Bagnulo che vi accompagnerà anche in streaming online sull’app Sky Go, facilmente scaricabile e accessibile tramite pc, smartphone e tablet. Calcio d’inizio previsto per oggi alle ore 21.00.

Riflettori puntati su Francesco Farioli, tecnico già accostato nel recente passato a tante società italiane, come Sassuolo, Cremonese e Sampdoria. Classe ’89, 34 anni compiuti lo scorso mese di aprile, rappresenta una degli allenatori in rampa di lancio nel panorama del calcio internazionale. Toscano doc, è da molti definito un “allenatore-filosofo“, venendo dalla scuola di Roberto De Zerbi, manager visionario oggi in sella al Brighton in Premier League. Il Nizza è senza dubbio la sua prima grande occasione nel football che conta.