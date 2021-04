L'Inter perde Perisic: affaticamento muscolare

Assenza dell’ultimo minuto per l’Inter, che affronterà la sfida contro il Bologna di sabato alle 20.45 senza un elemento fondamentale come Ivan Perisic.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, l’esterno croato non sarà a disposizione di Antonio Conte a causa di un problema muscolare, per la precisione un affaticamento.

L’ex Bayern e Wolfsburg avrebbe lamentato il problema al rientro dagli impegni con la nazionale della Croazia. Non verrà dunque rischiato: per lui una serata di riposo.

Non sarà a disposizione di Conte nemmeno Kolarov , mentre invece si è rivisto Arturo Vidal: sarà in panchina al Dall’Ara, non dovrebbe partire dal primo minuto.

OMNISPORT | 02-04-2021 21:29