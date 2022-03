L'Inter ritrova Lautaro, Salernitana umiliata. Highlights e pagelle

04-03-2022 22:37

L’Inter torna alla vittoria dopo un febbraio da dimenticare, battendo la Salernitana 5-0. Protagonisti assoluti del match due giocatori che stavano incredibilmente deludendo: Lautaro Martinez e Barella. L’argentino firma una tripletta dopo più di due mesi di digiuno, due gli assist del centrocampista azzurro. Nerazzurri che, in attesa di Napoli–Milan, tornano primi in classifica.

Dopo il brivido iniziale di Verdi, che spreca un rigore in movimento, l’Inter prende in mano la partita. Lautaro prima spreca due gol, con uno stacco di testa centrale da ottima posizione e con la traversa colpita davanti Sepe. Sembra l’ennesima serataccia, poi però l’argentino non sbaglia in due occasioni tutto solo contro l’estremo difensore avversario, firmando una doppietta nel primo tempo arrivando così a 50 reti in Serie A. Nono assist stagionale di Barella, cinque a Lautaro Martinez.

Nel secondo tempo la musica non cambia, questa volta è Dzeko a pescare il Toro in area che si porta a casa la palla con una tripletta. Entra Gosens che si presenta subito alla grande, servendo l’assist per il 4-0 firmato Dzeko. Il bosniaco firma il 5-0 finale, questa volta servito da Dumfries. I padroni di casa gestiscono il risultato fino alla fine.

L’Inter aveva come obiettivo quello di tornare alla vittoria e di far sbloccare Lautaro Martinez. Missione compiuta per la squadra di Simone Inzaghi, che è tornata al gol dopo 425′ di digiuno. Troppi per il migliore attacco del campionato. Il numero 10 nerazzurro ruba la scena con la tripletta dopo più di due mesi senza segnare, riscattandosi alla grande. Si rivede in campo anche il miglior Barella, dopo settimane di difficoltà. Grande esordio per Gosens in maglia nerazzurra, giocatore che potrà rivelarsi molto utile e che può ribaltare le gerarchie sulla fascia. Grande serata anche per Dzeko, pure il bosniaco aveva bisogno come Lautaro di sbloccarsi.

Inter-Salernitana, gli highlights

4’: Moussett in verticale regala un pallone d’oro a Djuric davanti la porta, assist a Verdi che non c’entra incredibilmente la porta.

in verticale regala un pallone d’oro a davanti la porta, assist a Verdi che non c’entra incredibilmente la porta. 19’: palla perfetta di Barella , Lautaro però colpisce la traversa davanti a Sepe .

, però colpisce la traversa davanti a . 23′: Barella serve nuovamente Lautaro in profondità, questa volta l’argentino non sbaglia con un tiro in diagonale.

serve nuovamente in profondità, questa volta l’argentino non sbaglia con un tiro in diagonale. 40′: la dinamica non cambia, Barella serve in verticale un cioccolatino per Lautaro che batte Sepe la seconda volta.

serve in verticale un cioccolatino per che batte Sepe la seconda volta. 56′: questa volta è Dzeko a pescare Lautaro in area di rigore, il Toro non sbaglia e segna la terza rete personale.

a pescare in area di rigore, il Toro non sbaglia e segna la terza rete personale. 64′: entra Gosens ed è subito assit per Dzeko , che appoggia la rete per il 4-0.

ed è subito assit per , che appoggia la rete per il 4-0. 69′: Dumfries scatta bene sulla fascia e trova Dzeko in area tutto solo che non sbaglia per il 5-0 finale.

La cronaca integrale di Inter-Salernitana

Inter-Salernitana: come ha arbitrato Marinelli

L’arbitro Marinelli non ha avuto problemi a gestire la partita tra la prima della classe e l’ultima in classifica. Non ci sono state occasioni dubbie nel match, il risultato d’altronde ha dimostrato come non ci sia stata partita. Solo Gagliardini, sul 5-0, ha chiesto un calcio di rigore per un contatto dubbio. Il 37enne di Tivoli è stato bravo nella gestione dei cartellini.

Le pagelle di Inter-Salernitana: i migliori e i peggiori

Lautaro 8: torna al gol ed esagera con una tripletta da urlo e portandosi così a casa il pallone.

Barella 7.5: Risponde anche lui alle critiche con due assist al bacio per Lautaro.

Dzeko 7.5: C’è per tutta la partita, nel secondo tempo si diverte anche il bosniaco con una doppietta da attaccante puro e un assist.

Gosens 7: entra e si accende subito con l’assit vincente per Dzeko, esordio fantastico.

Dumfries 7: Come Darmian, anche l’olandese sulla fascia fa da padrone e regala anche l’assist per Dzeko.

Bastoni 6.5: protagonista nel reparto arretrato ma anche in fase offensiva è propositivo.

Verdi 4.5: avrebbe potuto cambiare il match dopo al 4′, ma ha sprecato clamorosamente un rigore in movimento.

Fazio 4: tra Lautaro Martinez e Dzeko non ci capisce nulla, così come il compagno di reparto Dragusin.

Lautaro: “L’assenza del gol pesava, se non segno sono triste”

Al termine del match, ai microfoni di Dazn, è intervenuto il protagonista Lautaro Martinez: “Dopo la traversa ho pensato che non fosse ancora giornata, poi i miei compagni e soprattutto Barella mi hanno servito bene. Li ringrazio, sono stati tutti vicini a me in queste settimane. Il gol pesava? Sì tanto, vivo per la rete e se non segno vado a casa triste. Oggi sono felice, l’Inter ha vinto e io ho fatto tre gol. Le critiche? Sono parte del gioco, quando vinciamo è tutto facile, quando non si vince bisogna lottare. Ringrazio i tifosi che sono sempre stati vicini, il mister e i compagni. Inzaghi? Mi dà fiducia e lo ringrazio. Liverpool? Impresa possibile, dovremo recuperare energie e proveremo a passare il turno. Il pallone a chi lo porto? A mia figlia”.

OMNISPORT