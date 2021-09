Lo ha fatto di nuovo, bufera social sul giocatore della Juventus

Errare è umano, perseverare è diabolico. Weston McKennie ci è ricascato, lo ha fatto di nuovo. Il centrocampista della Juventus non ha rispettato alla lettera i dettami del protocollo anti Covid e per questo motivo è stato escluso dalla nazionale degli Stati Uniti che ha affrontato il Canada nella seconda partita del girone finale di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar. Un match che i calciatori a stelle e strisce hanno chiuso sull’uno a uno.

McKennie punito, le scuse su Instagram

È stata la stessa federazione statunitense ad annunciare il provvedimento, attraverso una nota seguita a stretto giro di posta dal messaggio di scuse del calciatore su Instagram. Tramite una story, McKennie si è mostrato dispiaciuto per l’accaduto: “Sfortunatamente sono stato sospeso per la partita di questa notte a causa della violazione del protocollo Covid di squadra. Chiedo scusa per le mie azioni, spero di tornare presto in gruppo”. Non è la prima volta, però, che il mediano bianconero incappa in questo tipo di problemi. Nei mesi scorsi, infatti, finì nell’occhio del ciclone per via di una festa organizzata nella sua villa di Torino insieme ad altri calciatori della Juve e alle loro compagne, party interrotto addirittura dall’arrivo delle forze dell’ordine dopo le segnalazioni di un vicino.

McKennie ci ricasca, scoppia il putiferio

I primi a essere imbufaliti col calciatore sono gli stessi tifosi bianconeri: “Prima la storia della festa a casa sua ed ora questo. Se conosco bene la Juventus, McKennie sarà uno dei primi a essere ceduti nelle prossime sessioni di mercato”, scrive un fan. “McKennie durerà pochissimo alla Juventus, motivo perché era sul mercato ma con Allegri è riuscito a rimanere. Non ci sarà una terza opportunità”, aggiunge un altro. E gli strali continuano: “Che sia una testa di c… è appurato o abbiamo bisogno di ulteriori informazioni?”. Oppure: “Non riesce proprio a stare lontano dai guai: continuo ad avere dubbi sui suoi comportamenti e soprattutto ce li ha pure la Juve“. E ancora: “McKennie non ne azzecca mezza ultimamente….già è sotto l’occhio del ciclone alla Juventus, speriamo risponda sul campo”. Con tanto di replica immediata: “Se lo rivede il campo”.

SPORTEVAI | 06-09-2021 10:20