Mercato Milan, colpo di scena nella trattativa per il difensore

Una delle leggi non scritte del calciomercato prevede che quando una società sa che il proprio interlocutore ha la necessità di vendere un proprio giocatore, o di acquistarne uno della controparte, rispettivamente abbassare o alzare il prezzo sia una tattica spesso vincente per riuscire a concludere l’affare alle proprie condizioni. A patto, ovviamente, che a furia di tirare la corda questa non si rompa.

La trattativa tra Strasburgo e Milan per Mohamed Simakan sta ricalcando esattamente questo cliché.

Il forte e giovane centrale difensivo francese è l’obiettivo dichiarato della società rossonera per gennaio, quando aggiungere un elemento alla retroguardia sarà necessario per dare più possibilità di scelta a Stefano Pioli. Così proprio quando le parti sembravano vicino a un accordo sulla base di 15 milioni più bonus, grazie anche all’abbassamento delle pretese da parte dello Strasburgo, ecco il rialzo dalla Francia, con richiesta vicina ai 20 milioni.

Troppi per il responsabile dell’area tecnica Paolo Maldini e il ds Ricky Massara che non hanno mai valutato così tanto il pur stimato difensore ex Marsiglia. In Via Rossi c’è la ferma intenzione di non partecipare ad aste, così ecco il colpo di scena che potrebbe “stanare” lo Strasburgo.

Il Milan ha infatti ricominciato a pensare a Ozan Kabak, obiettivo ormai “annoso” per quanto riguarda la difesa. Inseguito dal 2019 ai tempi in cui il giocatore militava nello Stoccarda e pure dopo il trasferimento allo Schalke 04, Kabak potrebbe partire a gennaio complice la drammatica classifica del club di Gelsenkirchen, ultimo in Bundesliga, ancora senza vittorie e vicino alla retrocessione in Zweite Liga dopo 30 anni.

Anche il cartellino di Kabak era valutato 20 milioni dallo Schalke, che ora potrebbe però essere costretto a rivedere al ribasso le proprie pretese. Per la gioia del Milan e, magari, la disperazione dello Strasburgo…



OMNISPORT | 09-01-2021 08:07