Dopo aver mancato l’ingaggio di Paulo Dybala, il Napoli ha dato un’accelerata alla propria campagna acquisti, soprattutto in difesa, con l’arrivo di Ostigard e l’acquisto ormai vicinissimo di Kim Min Jae.

Lotito prepara la beffa al Napoli

In attacco, invece, si attende la soluzione del rebus Petagna, a un passo dall’approdo al Monza, che aprirebbe spazio in organico per Giovanni Simeone, identificato dal club azzurro come il perfetto vice-Osimhen.

Nessuna notizia, invece, sul possibile ritorno di Dries Mertens in azzurro. Anzi, in realtà una notizia c’è e ha già creato rabbia e dispiacere tra i tifosi partenopei. Secondo Radio Radio, infatti, la Lazio di Claudio Lotito sarebbe a un passo dall’ingaggiare l’attaccante belga a parametro zero.

La Lazio pronta a battere il Napoli per Mertens

Al Napoli resterebbero solo 24 ore per intervenire e far cambiare idea a Mertens, che altrimenti raggiungerà il suo ex allenatore Maurizio Sarri in biancoceleste. Un’ipotesi che, ovviamente, non verrebbe bene accolta dai tifosi del Napoli, già sul piede di guerra contro il presidente Aurelio De Laurentiis.

I tifosi del Napoli infuriati sui social

“Giusto che Mertens vada dove ha la migliore offerta economica e professionale. Di certo non può smettere di giocare a calcio per decisione di ADL: la colpa se Dries non giocherà nel Napoli è sua”, commenta Enzo su Facebook. “Va alla Lazio altrimenti già aveva firmato con noi”, sottolinea Aldo.

“Mertens può fare tutto ciò che vuole, è il più prolifico marcatore della storia del Napoli ed è stato trattato peggio di un lavapiatti. Queste sono le vere vergogne di questa dirigenza”, aggiunge Giuseppe. “Sperando non sia vero, sarebbe davvero un suicidio. Rinforzeremo una diretta concorrente per il quarto posto”, il parere di Ciro.

Ma tra i tifosi del Napoli c’è anche chi saluta Mertens senza provare rancore verso di lui o De Laurentiis, come Luigi: “A Napoli ha dato tanto, ora per la sua età è meglio che cambi aria. Il Napoli non si può aggrappare a un giocatore di 35 anni”.

“Per quello che ha fatto Mertens è già stato profumatamente pagato in queste stagioni: 2,5 milioni a 35 anni non è proprio da disprezzare. Non ci ha fatto vincere lo scudetto a 30 anni quando fece 28 gol è molto improbabile lo faccia a 35 anni”.

