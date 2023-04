Lotta Champions: in sei per tre posti, calendario e stato di forma

Lazio, Milan, Inter, Roma, Atalanta e Juventus hanno dieci giornate per prendersi uno dei tre posti rimanenti per giocare il massimo trofeo europeo per club

03-04-2023 13:30

Ingarbugliata, ingarbugliatissima. È la lotta per uno dei posti nella prossima Champions. E meno male che è così, visto che la questione scudetto pare risolta da un po’. Se il Napoli ormai non dovrebbe più avere problemi a occupare uno dei quattro posti per la prossima Europa che conta, altre sei squadre sgomitano per i tre posti rimanenti. Sono Lazio, Milan, Inter, Roma, Atalanta e anche Juventus. Ognuna con punti e prospettive diverse, un calendario e uno stato di forma a cui dare il giusto peso.

Lazio: è davanti a tutti, in forma ma con un calendario duro

Davanti a tutti c’è la sagoma della Lazio. I biancocelesti sono secondi in classifica con 55 punti. La squadra di Maurizio Sarri è tra le più in forma del campionato, per trovare l’ultima sconfitta bisogna risalire a quasi due mesi fa. Da allora, cinque successi e un pareggio. Un altro vantaggio è rappresentato dall’assenza di impegni europei, il che permette all’allenatore di preparare con calma le partite di campionato, con tutta la settimana a disposizione. Il calendario non è semplice: sabato arriva la lanciatissima Juventus, all’Olimpico si presenterà pure il Torino. In trasferta ecco lo Spezia e la gara difficile contro l’Inter.

Milan: rilanciato dal roboante 4-0 di Napoli

Fino a ieri sera il Milan sembrava in palese difficoltà, ma il 4-0 di Napoli ha rilanciato nel borsino le azioni del Diavolo, che di punti in classifica ne ha 51. I rossoneri erano a digiuno di vittorie da un mese, ma il successo del Maradona può essere la chiave per un finale di stagione in crescendo.

La squadra di Pioli avrà il doppio impegno di Champions contro il Napoli. Empoli, Bologna e Lecce in campionato possono essere un filotto importante. Poi ci sarà lo scontro ad alta quota contro la Roma all’Olimpico.

Inter: la più in crisi del gruppo

Dietro di punto, con 50, c’è l’Inter, la squadra più in difficoltà del gruppetto. Arriva da tre sconfitte consecutive, le ultime due in casa con Juventus e Fiorentina. Anche i nerazzurri hanno l’impegno europeo con il Benfica. Ma in campionato il calendario pare sorridere ai nerazzurri, a patto di invertire la rotta. Ci sono Salernitana, Monza ed Empoli prima della Lazio. La squadra di Simone Inzaghi, la cui panchina scricchiola, è ancora impegnata anche in Coppa Italia, con la doppia semifinale contro la Juventus (l’andata è prevista domani).

Roma: in ripresa dopo il derby

La Roma è in ripresa dopo il derby perso contro la Lazio. Anche i giallorossi hanno 50 punti. Il successo contro la Sampdoria è stato rotondo, seppur arrivato quando i blucerchiati erano in inferiorità numerica. La squadra di José Mourinho, grazie alla solidità difensiva, può dire la sua in chiave Champions.

Il 13 e il 30 aprile c’è il Feyenoord sulla strada della Roma verso le semifinali di Europa League. L’impegno può essere disturbante in chiave lotta Champions. Difficoltà crescente nel calendario di campionato del prossimo mese: Torino, Udinese, Atalanta e Milan.

Atalanta: striscia di vittorie per sperare

L’Atalanta ha 48 punti, ma è reduce da due successi consecutivi contro Empoli e Cremonese. Il riavvicinamento alle prime c’è stato, è stato convinto e convincente. Le carte da giocare ci sono, a cominciare dall’assenza di competizioni a parte il campionato. Il 24 aprile ci sarà lo scontro diretto contro la Roma che potrebbe voler dire moltissimo. Nel prossimo mese, le altre gare in programma sono con Bologna, Fiorentina e Torino. Tutte squadre insidiose, ma alla portata dei nerazzurri di Gasperini.

Juventus: lontana o vicina, in spolvero

Staccata, con 44 punti, c’è la Juventus. Il 19 aprile si saprà qualcosa in più sui 15 punti di penalizzazione: se tolti, la corsa Champions sarebbe rivoluzionata. La squadra bianconera è in gran spolvero, arriva da cinque vittorie di fila tra campionato ed Europa League. Mina vagante nelle prossime dieci partite.

Il calendario è compresso essendo la Juve ancora impegnata in tre competizioni. Ci sono le due semifinali di Coppa Italia con l’Inter la doppia sfida di Europa League contro lo Sporting Lisbona. Non dimentichiamo che chi vince questa competizione, va dritta in Champions. Il calendario di Serie A prevede subito la Lazio, poi Sassuolo, Napoli (al Maradona) e Bologna. Un mese che dirà molto, moltissimo sulla squadra di Allegri.