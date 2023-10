Lukaku a San Siro, fischietti vietati per i tifosi dell'Inter: la Curva Nord non ci sta

Il divieto imposto dalla Questura di Milano, all'origine della decisione ci sarebbe una richiesta della Roma: ma i tifosi nerazzurri ricordano quando a Firenze furono ammessi i fischietti per "accogliere" Dusan Vlahovic passato alla Juventus

27-10-2023 20:27

Se ne parlava da tempo, eppure l’iniziativa di protesta della Curva Nord interista nei confronti di Lukaku è stata stroncata. O almeno in parte. Dovevano esserci 30mila fischietti ad accogliere l’attaccante belga in occasione di Inter-Roma di domenica pomeriggio, ma non ce ne sarà alcuno. Bisognerà fischiare alla “vecchia” maniera.

Lukaku, niente fischietti a San Siro

La decisione sarebbe stata presa dal Questore di Milano dopo un reclamo presentato dalla Roma. E i tifosi dell’Inter l’hanno rilanciata attraverso una storia Instagram pubblicata sulla pagina ufficiale della tifoseria. “10mila a Firenze due anni fa andavano bene, ora no. La legge non è uguale per tutti…”. La Curva Nord fa riferimento a quanto accaduto al Franchi nel 2022, in occasione di Fiorentina-Juventus, quando la tifoseria viola utilizzò i fischietti contro Dusan Vlahović. “Ennesimo abuso”, scrivono i tifosi sui social. I nerazzurri avevano annunciato 30mila fischietti contro Lukaku, reo di avere voltato le spalle all’Inter in estate dopo l’ultima finale di Champions League.

La tifoseria dell’Inter non ci sta

E dire che la tifoseria nerazzurra aveva già organizzato tutto. “Domenica dalle 13 potete ritirarlo al baretto stadio”, era l’invito a tutti i tifosi, non soltanto della curva. La tifoseria aveva pubblicato sui social la foto del fischietto da distribuire, in modo da servire un caldo “benvenuto” all’attaccante: nessuno, nella Milano nerazzurra, ha digerito il comportamento di ‘Big Rom’ della scorsa estate. Il suo dietro front, dopo che il club nerazzurro si era reso disponibile ad un investimento di 30 milioni di euro per riacquisire dal Chelsea il cartellino del calciatore, è stato letto come un tradimento.

Inter, le motivazioni dei tifosi contro Lukaku

Un il responsabile della curva Nord aveva anche spiegato i motivi dell’accoglienza a Lukaku ai microfoni di Spazio Inter. “Romelu Lukaku è un personaggio abbastanza scomodo perché si è fatto amare e si è fatto odiare. Domenica avrà l’accoglienza che si merita. Non si merita una coreografia e la risposta è no. Una coreografia la si dedica a una persona che ha merito. Questa persona non merita nulla, l’unica cosa che merita è di sentire quanto noi lo odiamo e di conseguenza è vero che distribuiremo 30 mila fischietti, non solo alle persone di curva, ma chiunque viene allo stadio. Fischiarlo è il modo in cui noi gli facciamo capire che questa non è più casa sua. Prima era padrone, adesso è ospite indesiderato. Il popolo interista lo considera un traditore e quindi un infame e a Milano avrà l’accoglienza che merita. Noi stiamo insultando l’uomo, stiamo giudicando il suo comportamento nei nostri confronti e non stiamo assolutamente pensando al colore della pelle visto che si ricamerà molto su questa cosa”.

Fischi a Lukaku, le parole degli ex interisti

Inoltre, tanti ex interisti e non, sono intervenuti sull’argomento, augurandosi che la protesta rimanga nei binari della civiltà. Tra loro, l’ex presidente nerazzurro Massimo Moratti, il doppio ex Marco Delvecchio, il grande ex Sandro Mazzola, l’attuale ds dell’Inter Beppe Marotta. l’ex nerazzurro Graziano Bini. In ogni caso, fischietti o meno, l’accoglienza non sarà “dolce” per Lukaku, sebbene anche sul web i tifosi interisti si siano in gran parte ribellati contro la decisione della Questura.

Niente fischietti, la reazione del web interista

Fabio infatti non capisce: “Non capisco il motivo perché un fischietto innocuo non può essere usato da un tifoso che vuole mostrare il suo sentimento verso la propria squadra, meglio i lacrimogeni e le varie parolacce contro gli avversari”. Mentre Antonio la vede diversamente: “La punizione più grande è che noi stiamo lottando per lo scudetto lui appena per metà classifica“. Mentre Massimo accusa i tifosi: “Hanno sbagliato a sbandierarlo tre settimane prima. Se stavano zitti riuscivano a farlo e sarebbe stato molto più efficace. Così, ammesso fossero riusciti, il giocatore era preparato e carico ad affrontare la situazione”. E Matteo semplicemente: “Si può fischiare anche senza il fischietto…”.

Mourinho scalda l’atmosfera in vista di Inter-Roma: le parole dello Special One