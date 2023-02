Il plateale botta e risposta in campo sotto gli occhi di tutti infiamma i social, anche Cassano condanna l'azzurro

14-02-2023 09:38

E’ il 38′ di un Sampdoria-Inter iniziato male e finito male per i nerazzurri, che non riusciranno a segnare a Marassi e chiuderanno con uno sbiadito 0-0 che li porta a -15 dal Napoli, quando in campo si verifica una scena ripresa da tutte le telecamere: Lukaku controlla male un pallone e Barella, già palesemente irritato e che aveva già manifestato nervosismo nei minuti precedenti, se la prende con il compagno di squadra allargando platealmente le braccia in segno di sconforto e di rimprovero.

Lukaku-Barella, cosa si sono detti

Da qui inizia lo show del belga che sbotta: “Ora basta, basta Nicolò. Non si fa così”. Poi dal labiale si evince com Lukaku abbia usato termini pesanti per definire il compagno: “Adesso basta, stai zitto e non ti per mettere più. Vai aff…, figlio di…p”.

Lukaku-Barella, la reazione di Inzaghi

L’episodio non poteva passare sotto silenzio. Anche Inzaghi, nel dopo-partita di Samp-Inter, si è lamentato dell’atteggiamento dei suoi giocatori, pur usando una linea morbida: “Sono ragazzi intelligentissimi che hanno capito di aver sbagliato. Sono situazioni che non mi piacciono e penso non accadranno più”.

Lukaku-Barella, i tifosi stanno dalla parte del bomber

Sul web è l’inferno da ieri sera. Migliaia le reazioni ed è quasi un plebiscito contro Barella: “Barella imbarazzante. Si lamenta per degli errori dei compagni, manco fosse Modric, Xavi o Iniesta. Corre a caso nel campo e sbraccia. Un compagno è in difficoltà (che comuque non ha giocato nemmeno così male secondo me) e lui sa solo lamentarsi. Comportamento inaccettabile” oppure: “Comunque ha ragione Lukaku. Barella farebbe perdere la pazienza a un santo”.

C’è chi scrive: “Qualcuno a Barella glielo doveva dire. Ha veramente rotto tutto quello che si poteva rompere” e poi: “Lukaku due anni fa mi stava sulle scatole, adesso invece che è diventato scarso e insulta sia Barella che sua madre azzardo a dire che è il mio nuovo attaccante preferito” e anche: “Se dobbiamo dirla tutta Barella in diverse occasioni si fa odiare diciamo che da un anno a questa parte e diventato un lamento continuo con tutti: arbitri compagni avversari e anche con la stessa palla”

Il web è scatenato: “Qualcuno doveva dirlo a Barella che non può alzare le braccia a tutto campo come atteggiamento polemico nei confronti delle giocate dei compagni. Quella disunione emerge ed è evidente in partite come quella di ieri”

Lukaku-Barella, anche Cassano attacca l’azzurro

Arriva infine anche il commento di Cassano. Sulla Bobotv FantAntonio sbotta: “Lukaku era in difficoltà e allora? Lui sta sempre a protestare, a sbracciarsi, a gesticolare con le mani e gli ha detto di stare zitto. Ma chi si crede di essere… sembra che lui sia Zidane o Iniesta e invece corre avanti e indietro come un co**one e si lamenta. Cercasse il modo di fare qualcosa di costruttivo e non solo con un allenatore che lo deve stimolare a correre a mille all’ora. E poi chiedono 4, 5, 6, 10 milioni… ma basta!”.