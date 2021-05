Macedonia del Nord, la stella è Goran Pandev

Anche a quasi 38 anni, l’inossidabile Goran Pandev resta l’uomo di maggior classe e il leader indiscusso della Macedonia del Nord guidata da Angelovski.

La punta del Genoa, che compirà 38 anni a fine luglio, ha esordito in Nazionale addirittura vent’anni fa, nel 2001, e per ben cinque volte ha vinto il premio di giocator macedone dell’anno. Nella sua lunga carriera in Italia ha giocato con i colori di Inter, Spezia, Ancona, Lazio, Napoli, Genoa, in mezzo una brevissima parentesi al Galatasaray.

In Nazionale le presenze sono 117, i gol 37: una istituzione, che ora proverà a guidare la squadra nel difficile compito di superare la fase a gironi.

OMNISPORT | 31-05-2021 15:12