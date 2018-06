Maiello se la cava con 10mila euro di multa

10mila euro di multa a Raffaele Maiello. E' quanto ha deciso il Giudice sportivo di serie B, Emilio Battaglia.

La sanzione è stata inflitta al calciatore del Frosinone "per avere, verso la fine della gara, dalla panchina, posto in essere una condotta sleale e antisportiva, lanciando sul terreno di giuoco un pallone con l’evidente scopo di interrompere lo svolgimento del giuoco, nonché per aver tenuto una condotta intimidatoria nei confronti sia di un calciatore della squadra avversaria, sia nei confronti dei rappresentanti della Procura Federale rifiutandosi, peraltro, di farsi identificare poiché privo della divisa di giuoco".

SPORTAL.IT | 19-06-2018 18:40