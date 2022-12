27-12-2022 19:50

Continua ad aleggiare un clima di pessimismo attorno a Mike Maignan. L’estremo difensore rossonero, fuori da settembre e ancora incerto sul possibile rientro in campo, si sottoporrà a nuovi controlli a inizio anno, ma il Milan intanto prosegue la caccia a un portiere “di riserva” per l’avvio della seconda parte di una stagione che può ancora regalare soddisfazioni.

Milan, nuovi esami in vista per Maignan

Fermo dallo scorso 22 settembre, quando è stato costretto a fermarsi per un problema al gemello mediale del polpaccio sinistro durante il match di Nations League che vedeva la Francia impegnata contro l’Austria, Mike Maingan procede con estrema cautela verso un recupero che si è dimostrato più ostico del previsto e reso ancora più complicato dal problema al soleo accusato a ottobre e dall’esito non esaltante degli ultimi controlli, qualche giorno fa che ne hanno ulteriormente allungato i tempi.

Come rivelato da La Gazzetta dello Sport, il portierone rossonero sarà sottoposto a nuovi accertamenti per comprendere al meglio l’evolvere del processo di guarigione e tornare senza correre rischi di ulteriori ricadute. La data segnata sul calendario dallo staff del Milan è quella della settimana successiva all’Epifania, con la speranza di ricevere indicazioni incoraggianti.

Milan, quando può tornare Maignan

In base a quanto rivelato dagli esami, Maignan proverà a essere a disposizione di Stefano Pioli per il 18 gennaio, quando a Riad, in Arabia Saudita, sarà assegnato il primo trofeo stagionale, la Supercoppa italiana, da contendere ai cugini nerazzurri dell’Inter. Zero possibilità, dunque, di rivedere Magic Mike in campo già il 4 gennaio all’Arechi contro la Salernitana.

Sembra, però, concretizzarsi sempre più la prospettiva di un ritorno nella seconda metà del mese, con un’assenza che arriverà a toccare quasi i quattro mesi. Perché, come spiegato dalla Rosea, l’estremo difensore classe 1995 con il numero sedici sulle spalle è tornato, sì ad allenarsi, ma ancora non in gruppo e con carichi ridotti, tra cyclette ed esercizi dedicati alla parte superiore del corpo.

Milan alla ricerca del vice-Maignan

Il Milan prosegue, in ogni caso, con il lavoro di scandagliamento del mercato. In primis, per colmare il vuoto lasciare dal Maignan nell’immediato, ma anche perché l’anno prossimo, con Ciprian Tatarusanu e Antonio Mirante che difficilmente rinnoveranno, sarà comunque necessario trovare un vice-Maignan di livello.

I nomi in lista restano quelli: Marco Sportiello, con cui il Diavolo ha un accordo di massima, ma fatica a trovare la quadra con l’Atalanta per un arrivo anticipato già a gennaio; e, come riportato da Il Giornale, Alessio Cragno, che lasciata la Sardegna e il Cagliari, non ha praticamente mai giocato con il Monza, dove Michele Di Gregorio ha confermato la sua titolarità.