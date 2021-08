Malagò esulta con i suoi eroi: "Soddisfazioni che ripagano per sempre"

Se gli avessero detto che il prezzo da pagare per una prima settimana di Olimpiade più piena di delusioni che di gioie sarebbero stati i 15 minuti che hanno cambiato per sempre la storia dello sport italiano, forse Giovanni Malagò c’avrebbe messo la firma.

Dopo aver iniziato la domenica premiando il bronzo della 4×100 mista di nuoto e masticando amaro per l’ennsimo flop giapponese della scherma e invocando “cambiamenti alla base” in uno sport tradizionalmente fucina di medaglie ai Giochi per i colori azzurri, il doppio oro ravvicinato nell’atletica leggera di Gianmarco Tamberi nel salto in alto e di Marcell Jacobs nei 100 metri è qualcosa che va ben oltre il salto in avanti nel medagliere di Tokyo 2020.

Quelle di Malagò ai microfoni di ‘Rai Sport’ direttamente dalla pista dello stadio Nazionale di Tokyo sono parole di incredulità: “Sono molto felice per l’atletica italiana, oggi l’Italia ha l’uomo più veloce al mondo e quello che salta di più al mondo. Complimenti a tutti. Il dt La Torre merita un monumento. È una di quelle cose per le quali vale la pena credere in qualcosa di impossibile da realizzare ma che da sola vale una vita di sacrifici e di passione di questi ragazzi. Dopo giorni molto belli, meno per gli ori, è stato premiato quello che si sta facendo”.

Impagabile anche la gioia del presidente della Fidal Stefano Mei: “Grandissimi ragazzi, quella di Tamberi era una cambiale dopo l’infortunio che gli era capitato”.



OMNISPORT | 01-08-2021 16:07