Maltempo in Toscana, la Figc ferma il calcio minore: Fiorentina-Juve in forte dubbio, ultras bianconeri in rivolta

La partita di domenica resta in bilico a causa della condizioni metereologiche: domani la decisione finale, stop al calcio dei dilettanti in tutta l'area di Firenze. Duro comunicato dei gruppi juventini contro la propria squadra

Situazione molto difficile in queste ore in Toscana: allerta meteo in codice rosso in tutta la Regione almeno fino a domani, tante attività e scuole chiuse, piena dell’Arno che stanotte arriverà a Pisa. Argini rinforzati, cittadini invitati a non uscire di casa. E le immagini delle inondazioni di Scandicci, Sesto Fiorentino e altri comuni limitrofi che hanno fatto il giro del web.

Fiorentina-Juventus resta in dubbio

Un quadro nero, nel quale diventa difficile pensare al calcio. Nel pomeriggio, la prima uscita sul “tema” Fiorentina-Juventus da parte di Alessandro Draghi, vice presidente del Consiglio Comunale di Palazzo Vecchio, che ha chiesto alla sindaca Funaro il rinvio del match tra gigliati e bianconeri in programma domenica alle 18 al Franchi. “Siamo concentrati in questo momento nel risolvere l’emergenza di oggi. Rifaremo il punto su tutte le questioni, siamo a venerdì, domani è sabato. Siamo con un codice rosso di allerta oggi, vediamo che codice ‘daranno’ domani, per ora stiamo guardando momento per momento”. È quanto ha risposto in merito spiega la sindaca di Firenze, Sara Funaro, a LadyRadio.

La Figc blocca il calcio minore

Sulla partita di domenica (così come su Bologna-Lazio) resta un grosso punto interrogativo. Nel frattempo, a causa del maltempo, tutte le partite di calcio dei campionati locali della Figc previste nel fine settimana, dal 14 al 17 marzo compreso, – nella città metropolitana di Firenze (provincia) sono state rinviate. La Figc ha deciso il rinvio totale delle partite “a causa degli eventi atmosferici che stanno colpendo il territorio regionale e della città metropolitana di Firenze, dell’allerta meteo codice rosso emanata dalla Regione Toscana e delle ordinanze ricevute dalle amministrazioni comunali”.

Fiorentina-Juventus, si decide sabato

La giornata di sabato sarà comunque decisiva per prendere una decisione, basandosi soprattutto sul bollettino meteo: Firenze e le province vicine continuano ad essere colpite da forti temporali ma, ad ora, non arrivano notizie di gravi danni a persone o strutture. Nella zona di Campo di Marte (quella dello stadio Franchi), inoltre, non si rilevano grossi disagi oltre a qualche allagamento delle strade. Per ora da Palazzo Vecchio non filtrano notizie rispetto ad una possibile richiesta di rinvio, così come dalla stessa Fiorentina, che si rimetterà alle decisioni delle autorità. Tutto dipenderà dagli eventi climatici: ciò che è sicuro è che la decisione verrà presa domani (sabato) in quanto l’evento andrà comunque organizzato, con tutte le cautele del caso vista la situazione.

Quel precedente del 2023

Inevitabile pensare al precedente del novembre 2023, quando si giocò proprio un Fiorentina-Juventus in un clima surreale dopo l’alluvione che provocò 8 vittime, 300 sfollati e quasi 2 miliardi di euro di danni. La prima speranza è che non si ripetano situazioni del genere, e secondariamente che la macchina del calcio non si debba fermare.

Juve, gli ultras disertano Firenze

Che si giochi o no a Firenze, la Juventus non avrà i propri tifosi al seguito: attraverso un comunicato diramato sui social, alcuni gruppi del tifo organizzato bianconero hanno annunciato che non seguiranno la squadra di Thiago Motta nella trasferta toscana, dopo che avevano già contestato la squadra in occasione della partita interna contro il Verona. “In casa il silenzio sarà sempre assordante. E in trasferta a Firenze non ci saremo perché non ci meritate! Non ci sono più parole per descrivere lo scempio…Non ci avrete mai come volete voi! La Juve siamo noi” si legge sul volantino pubblicato sui social con i loghi di Drughi Bianconeri, Primo Novembre 1897, NordEst, Viking e Nab.