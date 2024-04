Roma-Lazio, Mancini spegne il caso multa post derby: splendido gesto coi soldi della raccolta fondi dei tifosi

Il difensore giallorosso annuncia via social la decisione sulla multa e chiede ai tifosi di devolvere in beneficenza i soldi raccolti con il crowdfunding su "Go Fund Me"

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Gianluca Mancini spegne (forse) definitivamente il caso post derby con l’esultanza ingenua e, certamente poco elegante, con la bandiera-sfottò contro la Lazio. Quello che è certo, è che il difensore della Roma ne esce con un gran bel gesto, annunciato via social con un messaggio diretto ai tifosi che avevano indetto una raccolta fondi sulla piattaforma di crowdfunding Go Fund Me per saldare i 5mila euro di multa decisa dal Giudice sportivo.

Mancini spegne il caso derby

Alla vigilia della fondamentale gara di andata dei quarti di finale di Europa League nel derby italiano contro il Milan, Gianluca Mancini spegne il caso montato dopo l’esultanza post derby. Il difensore della Roma ha, infatti, ringraziato sul proprio profilo Instagram tutti quei tifosi che nelle ultime ore avevano aderito alla raccolta fondi avviata su Go Fund Me per pagare i 5mila euro di multa comminata dal Giudice sportivo.

Mancini ringrazia i tifosi della Roma

Una raccolta fondi che, in poche ore, ha raggiunto e superato di gran lunga l’obiettivo e che, per ovvie ragioni, non ha lasciato indifferente il diretto interessato, che ha rivelato la propria decisione in merito sui social: “Cari tifosi, ho letto della raccolta fondi per pagare la multa che mi è stata inflitta. Ancora una volta ho sentito forte la vostra vicinanza, in campo e fuori”.

La richiesta ai tifosi con i soldi del crowdfunding

Al ringraziamento, Mancini aggiunge una richiesta al tifo giallorosso: “Ovviamente ne sosterrò io le spese, ma mi piacerebbe che parte della somma raccolta con tanta partecipazione venga destinata a La Locanda dei Girasoli, una splendida realtà che ho avuto modo di conoscere recentemente a Trigoria. Grazie a tutti e forza Roma“.

De Rossi e la condizione di Mancini

Sull’argomento, come abbiamo raccontato nel nostro articolo dedicato, è intervenuto anche il tecnico giallorosso, Daniele De Rossi, che nel corso della conferenza stampa pre Milan, ha spiegato: “Mancini sta bene, non ha avuto contraccolpi, è felicissimo e allegrissimo. Abbiamo accettato tutti la multa e faremo anche beneficenza. Il caso è chiuso. Gianluca sta bene e non può essere diversamente”.

Qui tutti gli aggiornamenti e le ultime sulla Roma