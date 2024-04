Milan, Pioli: non siamo lontani da City e Real. Per Bennacer più forti di quelli dello scudetto

Pioli ottimista alla vigilia dell'andata dei quarti di Europa League con la Roma: "Vogliamo sfruttare la prima in casa, dimostriamo la nostra forza"

C’è la Roma sul cammino del Milan. Primo atto dei quarti di finale di Europa League a San Siro: i rossoneri, in gran spolvero in campionato, sono chiamati ad affrontare i giallorossi, rigenerati da De Rossi, in un derby italiano tutto da gustare. A presentare il match nella conferenza stampa della vigilia Pioli e Bennacer.

Verso Roma-Milan: Pioli e l’andata dei quarti a San Siro

Il Milan giocherà la prima dei quarti davanti al proprio pubblico, un ‘vantaggio’ che Pioli intende sfruttare. “Con Rennes e Slavia Praga siamo stati bravi a prendere un buon vantaggio nella prima in casa: l’obiettivo è fare lo stesso anche domani, sarebbe molto importante – ha dichiarato il tecnico rossonero -. Arriva il momento più importante della stagione: dobbiamo dimostrare la nostra forza. Dipende da noi, da cosa faremo domani e nelle prossime partite”. “Il Milan dello scudetto? Quel Milan ha ottenuto una vittoria incredibile, questo sta cercando di tornare a vincere”.

Pioli elogia l’allenatore che ha rilanciato la Roma

Parole al miele di Pioli nei confronti del collega De Rossi, che ha rigenerato la Roma da quando è subentrato a Mourinho. “Sta facendo un ottimo lavoro, e non solo per i risultati. La sfida di un allenatore è risultare credibile e farsi seguire dalla squadra ed è ciò che è successo – afferma -. La Roma è cambiata rispetto a Mourinho, per il suo modo di difendere e anche di attaccare: arriva da un derby vinto e ha perso una sola gara in campionato con l’Inter. Ci siamo concentrati solo sulle partite con De Rossi in panchina: conosciamo le loro qualità” assicura Pioli.

Roma-Milan come Real Madrid-Manchester City? Il Pioli-pensiero

“Per mentalità si affronteranno due squadre che sulla carta dovrebbero garantire un bello spettacolo – spiega Pioli riferendosi alle super sfide di Champions di ieri -. Sono due squadre che provano a segnare, a mettere in difficoltà gli avversari, e dentro le squadre ci sono dei giocatori di grande qualità che possono trovare dei colpi eccezionali come sono stati quelli di Foden o Valverde”. Per l’allenatore emiliano il Milan non è lontano dai top club. “Dobbiamo crescere, ma non siamo molto distanti da City e Real. Sì, siamo usciti dalla Champions ma il nostro era l’unico girone che ha ancora due squadre ai quarti, purtroppo ci è mancato quel piccolo scatto che non siamo riusciti a fare. Ma d’ora in poi l’Europa League vanta grandi club”.

In difesa manca Tomori: in due si contendono la maglia da titolare

Thiaw e Kjaer, a chi toccherà sostituire lo squalificato Tomori? Pioli fa il punto: “Sono allo stesso punto dal punto di vista fisico. Sceglierò il calciatore che per caratteristiche considerò più adatto alla partita di domani e agli avversari che si ritroveranno di fronte in quella zona di campo”. Dunque, nessun indizio.

Bennacer e il confronto con il Milan dello scudetto

“Domani sarà una delle partite più importanti della stagione: siamo pronti, ci siamo preparati bene mentalmente e fisicamente. Sarà una bella sfida” ha dichiarato Bennacer. Il centrocampista algerino non ha dubbi sul confronto tra il Milan che ha vinto lo scudetto e quello attuale: “Oggi siamo anche più forti. Abbiamo più esperienza e uno spirito diverso: sul campo ognuno muore per l’altro”. Sulla fine del Ramadan: “Siamo stati aiutati tantissimi e non accade dovunque. Starò meglio, anche se durante il Ramadan ho registrato dati mai avuti prima. Quanti giocatori del Milan sarebbero stati protagonisti in Real-City di ieri? Per me quasi tutta la squadra… Siamo forti, non vedo cosa poter togliere alla nostra squadra che venga da Real o City. Anche noi abbiamo giocatori molto forti. Anche Bennacer”.