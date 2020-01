Marelli esulta per Massa al Milan e vuole Orsato all'Inter

Le designazioni di Rizzoli per il prossimo turno di campionato non sono piaciute a tutti, in particolare ai tifosi dell’Inter che non hanno gradito troppo la scelta di Doveri come arbitro e di Calvarese al Var per il big-match di lunedì al San Paolo contro il Napoli ma c’è chi invece applaude alle scelte del designatore.

LA SPERANZA – Si tratta di Luca Marelli, l’ex arbitro comasco, che su twitter esulta per una designazione in particolare ed auspica che finisca un “ostracismo”.

IL TWEET – Marelli scrive su Twitter: “Massa torna ad arbitrare il Milan quasi tre anni dopo Juventus-Milan del 10 marzo 2017. Era anche ora. Il prossimo passo è riproporre Orsato con l’Inter.”.

I PRECEDENTI – Massa era stato “bandito” dal Milan dopo il discusso arbitraggio contro i bianconeri quando fischiò un rigore assai dubbio per un mani di De Sciglio allo scadere, mentre Orsato è ancora fuori dai radar dell’Inter per il celebre arbitraggio nella gara con la Juventus di due stagioni fa.

LE REAZIONI – Fioccano le reazioni: “Signor Marelli, lei ha definito inspiegabile l’errore fatto da Orsato su Pjanic nella famosa partita in questione, ha usato proprio questo termine. Considerato il mutismo dell’Aia sull episodio non crede sia rischioso far arbitrare l’Inter ad Orsato?”.

CONTRARI – Nessuno però in casa Inter sente nostalgia di Orsato: “Passo di cui non sentiamo assolutamente il bisogno” o anche: “Orsato e Abisso sono radiati dal mondo Inter punto” oppure: “Visto come è messo questo paese , penso che non riproporre questi arbitri contro determinate squadre sia una tutela per gli arbitri stessi più che per le squadre . Decida Rizzoli cosa è meglio fare per i suoi ragazzi prima che per le squadre in oggetto”.

I RICORDI – C’è chi scrive (ricordando Real-Juve): “Io auspico, più che altro, che Michael Oliver torni ad arbitrare i bianconeri” e chi ricorda: “Io ricordo l’episodio che scatenò tutto questo, il rigore all’ultimo istante per fallo di mano di De Sciglio. Io ricordo anche un rigore netto negato a Dybala palese e il gol di bacca che con la var di oggi probabilmente sarebbe stato annullato per fuorigioco… però ci fu il casino solo per un episodio”.

IRONIA – Qualcuno ironizza: “Se la Juve sarà in pericolo, stai sicuro che Orsato arbitrera’ l’Inter!” e infine: “Come al solito solo gli eventuali errori pro-Juve creano scalpore mentre situazioni a favore di Inter, Milan e Napoli o analoghe ma contro la Juve passano in sordina. Solita solfa”.

