Marelli spiega i rigori di Inter-Torino: è polemica

Nella gara tra Inter e Torino sono tanti gli episodi arbitrali che sono finiti sotto la lente di ingrandimento. Due rigori assegnati con la “onfield review”, e a fare chiarezza ci pensa l’ex arbitro Marelli che premia la direzione di La Penna.

L’analisi di Murelli

In un lungo video su YouTube, l’ex arbitro analizza così le fasi salienti. “Quattro episodi che hanno tutte delle peculiarità. Il primo episodio alla fine del primo tempo, Bastoni e Zaza scattano verso il pallone. E’ il giocatore del Torino a controllare il pallone con il braccio. In questo caso si tratta di un tocco di mano volontario. Infrazione chiara, poi Bastoni continua a trattenere Zaza. La bravura di La Penna ha visuale completamente libera. E fischia giustamente il fallo di mano”.

“In occasione della rete dell’1-2, in realtà non c’è nessun fallo da parte di Lukaku. Il belga probabilmente lo sposta ma si tratta di un contrasto normalissimo in area dove Lukaku ha avuto la meglio. Non c’è fallo neanche in occasione dell’intervento di Vidal, bravo La Penna a non fischiare i contattini. Entrambi i rigori sono state assegnati dall’ “onfield review”. Young viene anticipato e colpisce. L’arbitro sulle sensazioni non può decidere. La decisione è giusta, il rigore ci sta tutto. Infine all’80’ il calcio di rigore assegnato all’Inter. Il pallone viene intercettato da Lautaro con Hakimi che in quel momento è in fuorigioco se fosse arrivato direttamente a lui sarebbe fuorigioco. Il tocco di Nkoulou è una giocata e quindi Hakimi viene rimesso in gioco. Il contatto successivo è evidente”.

Le reazioni del web

Molti tifosi giudicano con favore la direzione di gara tra Inter e Torino con Alessandro che scrive: “Ottimo La Penna, per me merita di essere provato in un big match a Breve. Sempre tranquillo, dialoga, mi piace molto”.

Ma c’è anche chi esprime dei dubbi. “Il tocco di Lautaro manda il pallone a Nkoulou che effettua la giocata. Nel momento in cui Lautaro tocca il pallone però è in fuorigioco e dalla sua posizione va a contrastare il difendente. Cosa ha sanato la sua posizione iniziale”, chiede Pier. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Riccardo: “Nel rigore per l’Inter, il fatto che Hakimi, dopo il rimpallo di Sanchez corra verso Nkoulou quando questo ancora non ha il controllo della palla, non lo mette in fuorigioco?”.

SPORTEVAI | 23-11-2020 11:24