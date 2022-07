05-07-2022 16:50

In questo biennio tormentato dal Covid e dalle restrizioni legate alla pandemia, Jannik Sinner ha incontrato e intrapreso, con innegabili difficoltà, una relazione con Maria Braccini, modella e influencer della quale paradossalmente sappiamo l’indispensabile.

Maria Braccini, modella e influencer particolare

Dal suo account Instagram, social principale di espressione per ovvie ragioni di adv per chi si professionalizza in questo settore, emerge che Maria Braccini ha un seguito notevole ma non esorbitante: rispetto ai 60mila followers circa che lo seguivano a principio della sua storia con il tennista, oggi ne vanta circa 77mila.

Una scelta evidente della modella, neanche 22enne, scaturita dalla volontà di non esporre la propria vita privata e lo stesso Sinner a una pressione eccessiva, in un anno di profondi cambiamenti che ha già messo alla prova la loro relazione.

Lo strappo con il coach Piatti

Per l’altoatesino, come ricorderete, sono sopraggiunti mutamenti rilevanti nella sua carriera: in primis l’addio a Riccardo Piatti che, per primo, ha creduto nel talento di questo ragazzino che fino a sette anni sapeva andare solo sugli sci e non aveva alcun interesse profondo per il mondo della racchetta.

Per la svolta che ha voluto imprimere alla sua carriera, Jannik ha deciso di rompere con Piatti e di legarsi, tennisticamente, a Darren Cahill, australiano di Adelaide, 56 anni, che ha portato Lleyton Hewitt e Andre Agassi ai vertici della classifica ATP.

Alti e bassi tra Sinner e Maria Braccini

Massima concentrazione attenzione solo al campo, per lui che ha conosciuto la fidanzata nel settembre 2020 fra Montecarlo (dove lui risiede) e la Liguria e proseguita, tra alti e bassi. La coppia ha infatti conosciuto una vera crisi quando, nel finale di stagione del 2021, si sono allontanati senza alcuna comunicazione ufficiale.

Il ritorno di fiamma

Ma così com’è nata e si è dissolta, questa storia è tornata: a inizio anno, qualche voce, poi gli incontri in Italia a Roma che non sono sfuggiti ai più attenti.

Maria ha acconsentito a mantenere più alta l’attenzione alla privacy, chiudendo il suo profilo e rendendolo privato; non compare mai nelle occasioni pubbliche, in tribuna ai tornei ad esempio, né si mostra in occasioni legate ai contratti che sono sopraggiunti numerosi dall’inizio della loro storia.

Basti pensare a Gucci e a uno degli ultimi, incredibili eventi organizzati in Puglia che ha impressionato per la bellezza e l’attenzione ai dettagli rispettosi di questa terra. Anche in queste circostanze Maria Braccini non pervenuta, nessuna traccia. E neanche a ripeterlo, non certo per caso.

VIRGILIO SPORT