Marino: Guardiola-Juve, vi rivelo un segreto

Nonostante le smentite in successione, la clamorosa voce che vorrebbe Pep Guardiola sul punto di accomodarsi sulla panchina della Juventus continua ad alimentare i sogni dei tifosi bianconeri e a tenere banco nelle trasmissioni tv dedicate al mercato. Negli studi Rai, ad esempio, sono Paolo Paganini e Pierpaolo Marino a rivelare un curioso retroscena che, in qualche modo, potrebbe riaprire la questione.

La soffiata – Dalla voce di Paolo Paganini, giornalista e conduttore di “Calcio e mercato”, la notizia che accende il dibattito: “Posso affermare con certezza che la moglie di Guardiola due giorni fa era a Torino per affittare un’auto di grossa cilindrata, l’ha affittata per un anno intero. La rivelazione mi è arrivata da una fonte diretta, si tratta di una notizia vera e confermata. Ci metto la faccia”.

La conferma – Una circostanza ribadita a sua volta da Pierpaolo Marino. L’ex direttore generale, tra le altre, di Udinese, Napoli e Atalanta, conferma: “Non facciamo passare in secondo piano questa notizia, si tratta di un dettaglio molto importante. Mi risulta che la ditta di autonoleggio sia la stessa che affitta autovetture ai dirigenti della Juventus e la coincidenza potrebbe non essere casuale”. Più volte in passato Marino ha anticipato numerosi scoop di mercato. Sarà così anche stavolta? I tifosi della Juve se lo augurano. Guardiola continua a essere in cima alle preferenze dei sostenitori bianconeri per il post Allegri, molto più di Sarri, Inzaghie degli altri allenatori accostati nelle ultime settimane alla Vecchia Signora.

SPORTEVAI | 25-05-2019 09:16