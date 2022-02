Marino parla del gol di Udogie ed è bufera: i milanisti si scatenano

28-02-2022 12:21

Il gol di Udogie fa ancora discutere. Ai milanisti non è ancora passata la rabbia per la convalida della marcatura da parte dell’arbitro Marchetti e del Var Guida, marcatura pesante visto che è costata il pareggio contro i friulani e l’aggancio in classifica al primo posto da parte del Napoli. Rabbia aumentata in seguito alle parole del direttore generale dell’Udinese, Pierpaolo Marino, che ha ricostruito l’episodio da una prospettiva diversa.

Milan-Udinese, la ricostruzione di Pierpaolo Marino

Così l’esperto dirigente all’Ansa: “Il Var non può decidere a sensazione, ma sulla scorta di documentazione inoppugnabile. Come hanno fatto l’arbitro Marchetti e, soprattutto, il Var Guida, professionista di vastissima esperienza, che non ha ravvisato dalle immagini un chiaro ed evidente errore. Non c’è stata alcuna irregolarità: da 48 ore continuo a leggere e sentire polemiche eppure avrò rivisto le immagini diecimila volte e non sono riuscito a ravvisare questo fantomatico tocco. Sarebbe gravissimo se si arbitrasse a sensazione: bisogna attenersi a interpretazioni oggettive di quanto si vede in campo e nelle immagini Tv che servono a confortare l’operato del direttore di gara”.

Milan-Udinese, la spiegazione dell’uomo Var Guida

Le parole di Marino, in qualche modo, fanno seguito alla “spiegazione” del Var Guida, riportata sulle colonne del Corriere della Sera. A detta del fischietto di Torre Annunziata, le immagini non garantivano con certezza assoluta il tocco di braccio di Udogie: da qui la scelta di non chiamare Marchetti a visionare l’azione allo schermo. Un tocco che, visto in tv, sembrava esserci, dubbio peraltro alimentato dalle dichiarazioni dello stesso calciatore dell’Udinese al termine della partita.

L’analisi di Marino scatena le polemiche tra i tifosi

Tante le reazioni dei milanisti alle parole di Marino. “Ma come si fa a negare così spudoratamente l’evidenza”, scrive Lv. “Se fosse stato dato al Milan un gol così avresti detto che il giocatore del Milan ha buttato la palla in porta con entrambi le mani”, è la replica piccata di Ago in viaggio. “Ammettere un errore a favore é troppo difficile in questo calcio malato”, osserva Rosita. Mentre Turbine80 ha una richiesta per il dg dell‘Udinese: “Lo chieda a Udogie“.

