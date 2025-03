Martina Trevisan, il calvario con la sindrome di Haglund continua. L'annuncio sui social: “Sono costretta ad operarmi”

La tennista toscana continua a fare i conti con il problema fisico che l’ha tenuta fuori anche dagli Australian Open: ora la decisione dell’intervento chirurgico e i tempi di recupero si allungano

Martina Trevisan continua a fare i conti con un problema fisico che continua a tormentarla e che le ha fatto perdere tantissime posizioni in classifica. La toscana dopo aver provato a rivolte il problema al tallone con la terapia conservativa, ha deciso di ricorrere all’intervento chirurgico che la terrà fuori ancora a lungo.

Trevisan, il calvario continua: l’annuncio sui social

Un infortunio che si trascina ormai da mesi quello che sta tormentando Martina Trevisan. La tennista italiana ha deciso di fermarsi per provare la cura conservativa ma ora sui social annuncia che si sottoporrà a un intervento chirurgico che la terrà ancora a lungo lontana dai campi: “Volevo darvi un piccolo update sulla mia situazione attuale. Purtroppo le cure conservative per il mio infortunio al piede non hanno dato un esito positivo. Ho deciso quindi di sottopormi a un intervento chirurgico per risolvere una volta per tutte questo problema. Vi ringrazio tanto per il vostro supporto. Tornerò più forte di prima”.

La rinuncia agli Australian Open

Un problema quello che sta affrontando la tennista italiana che dura da tempo e che non le ha permesso di fatto neanche di cominciare la stagione 2025. Martina è stata costretta a rinunciare all’appuntamento degli Australian Open e ora i tempi di recupero si allungano ancora. Prima di Melbourne la 31enne toscana, vincitrice della Billie Jean King Cup insieme Paolini e alle altre azzurre, aveva annunciato lo stop per curarsi dalla sindrome di Haglund, un’infiammazione al tallone sporgente che crea un forte dolore al tendine d’achille e che impedisce anche lo svolgimento delle attività di tutti i giorni.

Il 2024 difficile e il crollo in classifica

La vittoria della BJKC è stata una grande soddisfazione per la toscana, che pur senza scendere in campo ha potuto far festa con le sue compagne di squadra alla fine di una stagione molto complicata. Nel 2023 la toscana sembra lanciata verso le posizioni più alte della classifica WTA, ma nel 2024 la conferma non è arrivata con una serie di risultati negativi che non le hanno permesso di rendere al massimo. I problemi fisici hanno fatto il resto con Martina che è sprofondata dalla posizione numero 18 fino all’attuale 137.