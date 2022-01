Massimiliano Allegri squalificato, il tecnico Juve salta la Roma

08-01-2022 11:05

Non ci sarà l’atteso duello tra i tecnici Max Allegri e Josè Mourinho domenica all’Olimpico per Roma-Juventus. Il tecnico livornese è stato infatti squalificato dal giudice sportivo dopo i fatti avvenuti nel finale di partita contro il Napoli. Ci sono state infatti le proteste dell’allenatore della Juve per il calcio d’angolo negato a causa del fischio finale dell’arbitro, quando a detta di Allegri c’erano ancora alcuni secondi da spendere.

Allegri squalificato, le motivazioni del giudice sportivo

Queste le motivazioni del giudice sportivo, che ha deciso questa mattina, a proposito dello stop per un turno imposto ad Allegri, allenatore della Juve. È stato sanzionato per “avere, al termine della gara, mentre abbandonava l’impianto di giuoco, indirizzato a voce alta espressioni gravemente offensive nei confronti del Direttore di gara; infrazione rilevata anche dal collaboratore della Procura federale”. Nessuno scampo per Allegri, insomma, l’hanno sentito tutti.

Salta il duello dialettico Allegri – Mourinho

Tutti aspettavano Roma-Juve per assistere al duello dialettico da panchina a panchina tra Allegri e Mourinho, due tecnici che non si sono mai amati, come segnalano i precedenti quando spesso ci sono stati i botta e risposta tra il portoghese e il livornese. Ad Allegri, oltre alla squalifica, il giudice sportivo ha inflitto anche una multa di 10 mila euro. Al suo posto, in panchina, siederà il vice Marco Landucci, fidato consigliere durante le partite. La Juve arriva dall’1-1 dell’Allianz Stadium contro il Napoli, la Roma dalla sconfitta per 1-3 a San Siro contro il Milan, in cui ha anche finito il match in nove per le espulsioni di Karsdorp e Mancini.

OMNISPORT