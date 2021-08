Massimo Stano, chi è il vincitore dell'oro nella marcia a Tokyo

Massimo Stano prima ha portato il pollice alla bocca, per dedicare la sua vittoria, l’oro olimpico nella 20 km a sua figlia, la piccola Sophie di appena 5 mesi e messo. Poi, dopo il traguardo, si è inchinato al passaggio dei suoi avversari: i padroni di casa, i giapponesi Koki Ikeda (1h21:14) e Toshikazu Yamanishi (1h21:28), che nulla hanno potuto contro l’azzurro, in testa dal dodicesimo chilometro. È la terza medaglia d’oro nella 20 km di marcia, nella storia azzurra, dopo quella di Maurizio Damilano a Mosca ’80 e quella di Ivano Brugnetti ad Atene 2004.

Stano, orgoglio pugliese della marcia

Questo ragazzo di 29 anni, è cresciuto a Palo del Colle (Bari) e si è avvicinato all’atletica nel 2003 praticando il mezzofondo scegliendo poi nel 2006 la marcia dimostrando subito grandi doti, sotto la guida di Giovanni Zaccheo anche sulla pista di Molfetta. Nel 2013 è stato quarto nella gara dei 20 km agli Europei under 23 di Tampere ma in seguito ha ricevuto il bronzo per la squalifica del russo Bogatyrev.

La carriera di Massimo Stano

Dall’ottobre di quell’anno si è trasferito a Sesto San Giovanni (Milano) per essere seguito dall’ex ventista azzurro Alessandro Gandellini. Una serie di infortuni, microfrattura alla tibia destra nella primavera del 2015 e a quella sinistra nel 2016, lo hanno convinto a entrare nel gruppo di Patrizio Parcesepe a Castelporziano e nel marzo 2018 è tornato a vincere un titolo italiano sulla 20 km migliorandosi di oltre un minuto, quindi il terzo posto nei Mondiali a squadre con l’argento per team e la quarta piazza agli Europei di Berlino, a un solo secondo dal podio.

Ha realizzato il primato italiano nel giugno 2019 con 1h17:45 a La Coruna. Nel 2021 dopo uno stop per una periostite è rientrato con l’ottavo posto agli Europei a squadre; il 5 agosto il successo olimpico.

La vita privata: l’amore per Fatima e la fede musulmana

Massimo – che milita nelle Fiamme Oro – si è sposato nel settembre 2016 dopo essersi convertito alla religione musulmana con Fatima Lotfi, ex mezzofondista, poi anche lei passata alla marcia: nel 2021 è nata la loro piccola Sophie, alla quale è dedicato l’oro.

VIRGILIO SPORT | 05-08-2021 11:50