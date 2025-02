ATP Rotterdam, Medvedev: che sofferenza per battere Wawrinka. E perde la testa con l’arbitro: “Ma ci vedi?”

Il tennista russo accede agli ottavi di finale del torneo olandese battendo lo svizzero in rimonta al terzo set, ma Daniil perde la testa con l’arbitro: “Stai cercando guai”

Daniil Medvedev è reduce da una deludente esperienza agli Australian Open con la sconfitta al secondo turno contro lo statunitense Lerner Tien e ora spera di dare slancio alla sua stagione con il torneo di Rotterdam ma il debutto in Olanda è stato tutt’altro che semplice.

La vittoria in rimonta contro Wawrinka

E’ stata una serata complicata per Daniil Medvedev che ha dovuto sudare e lottare per riuscire a conquistare la qualificazione agli ottavi di finale a Rotterdam contro Stan Wawrinka. Lo svizzero ha vinto il primo set al tiebreak, poi ha dovuto subire il rientro di Daniil che ha vinto 6-4 il secondo prima di dilagare nel terzo. Prova super quella dello svizzero per cui arrivano anche i complimenti di Andy Murray: “Sto guardando “Stan The Man” dare battaglia a uno dei migliori giocatori del mondo a 40 anni. Che giocatore”.

La scenata del russo

Un match tirato e anche nervoso per Daniil Medvedev che come altre volte in passato si è reso protagonista di una protesta molto accesa nei confronti del giudice di sedia: “Perché mi stai dando una time violation? Tu devi avere qualche problema. La raccattapalle non mi ha fatto la pallina. Apri gli occhi. Ce li hai? Sei davvero pessimo. Mi ricordo con Khachanov, mi ricordo che non ci vedi. Tu hai un problema. Siete spazzatura in ogni occasione. Io ero calmo ma sei tu che stai cercando problemi. Tu devi avere avere qualche problema molto serio. Non ti ho parlato, non ti ho detto niente. E poi ti comporti così. Apri gli occhi, accendi il cervello. So che sei seduto là sopra ma pensa un po’ di più”.

La separazione da Gilles Simon

Il momento delicato di Medvedev è spiegato perfettamente dalla scelte che sta facendo il russo in questo periodo. Dopo aver perso diverse posizioni in classifica e dopo la brutta prestazione agli Australian Open, il russo ha deciso di chiudere la collaborazione con il suo allenatore Gilles Simon dopo solo un anno: “Abbiamo deciso di smettere di lavorare insieme – ha detto prima dell’inizio del torneo – è stata una buonissima esperienza per me con tanti lati positivi. Andrò avanti con Cervara, purtroppo con Gilles le cose non hanno funzionato specialmente in termini di risultati. Non sono arrivati titoli, non ho vinto slam ma ho imparato cose nuove sul tennis”.