Mensik, controllo antidoping durante il match con Fils alle Next Gen Finals: effetto Sinner? Immagini clamorose

L'incredibile episodio ha mandato su tutte le furie il giovane tennista ceco, che non ha trattenuto la rabbia tra l'incredulità dei giudici

In un periodo in cui alle imprese sul campo, il tennis affianca sempre più spesso il doping, con Sinner ovviamente al centro del dibattito in attesa di conoscere il proprio destino, succede che anche chi dovrebbe effettuare i controlli antidoping finisca per andare nel pallone.

L’episodio che ha dell’incredibile è andato in scena durante il match tra Mensik e Fils alle Next Gen Finals, con il primo costretto a sottoporsi al test per valutare la presenza di sostanze vietate proprio nel bel mezzo della contesa.

Test antidoping prima della fine del match per Mensik

Jakub Mensik (e non solo lui) letteralmente incredulo e furente durante il proprio match contro Arthur Fils. Il motivo non è da ricercare nell’andamento non favorevole dell’incontro, ma legato a un episodio ai limiti dell’incredibile. Sì, perché il tennista ceco testa di serie 48 nel ranking ATP è stato costretto a effettuare un controllo antidoping a match in corso, tra il secondo e il terzo set.

Un toilet break più lungo del solito

Inseriti nel gruppo Verde e usciti entrambe sconfitti nel match d’esordio, nella seconda giornata dalle Next Gen Finals, in corso a Jeddah, in Arabia Saudita, Mensik e il francese numero 20 al mondo erano giunti al termine del secondo set quando il ceco ha chiesto il toilet break così da potersi recare ai servizi prima di affrontare l’ultimo set e provare la rimonta, visto il doppio vantaggio di Fils.

La rabbia di Mensik e l’incredulità dei giudici

Il break si è, però, prolungato più del previsto e il motivo è stato svelato solo con il rientro in campo del tennista, che visibilmente alterato ha informato il giudice di sedia dell’accaduto. Inevitabile la reazione stupita del giudice, che ha rivelato al commissario il clamoroso episodio, figlio, con molta probabilità, di un errore del personale preposto ai controlli antidoping, che non deve essersi reso conto del fatto che il match non si era ancora concluso.

Tra il caso Sinner e quello della Swiatek, con il solito Kyrgios a non risparmiare frecciatine al numero uno ATP, questo nuovo incredibile episodio non fa altro che gettare ulteriore benzina sul fuoco di un dibattito già acceso. Per completezza d’informazione, Fils si è poi imposto 3-0 (4-2, 4-3, 4-2).