Meo Sacchetti: "A Belgrado ci siamo riscoperti più forti di quanto credessimo"

Mancano ormai 10 giorni esatti al debutto dell’Italia nel torneo olimpico di basket maschile ai Giochi di Tokyo 2021, in programma domenica 25 luglio a Saitama contro la Germania alle ore 6.40 italiane. Si tratta del ritorno alle Olimpiadi per l’Italbasket dopo 17 anni di attesa, in seguito allo splendido argento di Atene 2004.

A margine della presentazione dell’Italbasket, prima della partenza per Tokyo, Meo Sacchetti ha voluto sottolineare ancora una volta l’ottima prestazione degli azzurri in Serbia.

“Sono passati tanti anni, ma so quanto sarà bello passeggiare per il villaggio olimpico. Penso che i miei giocatori siano buoni, e che a Belgrado si sono riscoperti più forti di quanto loro stessi credessero. Dobbiamo andare a Tokyo con lo stesso atteggiamento avuto nel Pre Olimpico, giocare con sentimento e leggerezza.

Questo gruppo è speciale per quanto sta bene insieme. Nessuno si alza prima di finire il pranzo: può sembrare una sciocchezza, ma in realtà è molto indicativo”

