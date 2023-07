Mercato basket: Milano perde Napier ma punta tutto su Pangos, la Virtus vuole Smith (ma deve vendere Lundberg)

LBA in fermento: al solito, molte delle strade portano verso l'Olimpia o le Vu nere. Da segnalare l’addio di Shabazz Napier, che ha raggiunto Milos Teodosic alla Stella Rossa. Bamforth a Pesaro

18-07-2023 18:00

Giornalista sportivo a tutto campo, in grado di maneggiare con cura tante discipline e coglierne gli aspetti più rilevanti. Vent'anni d'esperienza sul campo non hanno spento la fiamma della curiosità, né la voglia di conoscere ed esplorare l'universo sconfinato dello sport

Mercato in fermento in LBA, dove al solito molte delle strade portano a Milano o Bologna. Con la piena che ha un bel rebus da dover risolvere, possibilmente anche in fretta: l’addio un po’ imprevisto di Shabazz Napier, che ha raggiunto Milos Teodosic alla Stella Rossa (i due play che si sono affrontati nelle ultime Finals hanno unito le forze per spingere i biancorossi di Belgrado nella prossima Eurolega), ha aperto una piccola voragine nel ruolo di play.

Messina verso la soluzione interna

Ettore Messina però non ha intenzione di fasciarsi troppo la testa: la soluzione “interna” prevede la promozione nel quintetto titolare di Kevin Pangos, che nella passata stagione è stato frenato da diversi infortuni fisici. Sarà il canadese ad alternarsi e spendere minuti con Maodo Lo, l’altro colpo dell’estate meneghina, con Diego Flaccadori a sua volta indiziato di spendere qualche minuto fa point guard.

Virtus, Smith in attesa

Alla Virtus si stanno facendo carte false per provare a convincere Jaleen Smith a unirsi alla corte di Sergio Scariolo. La combo guard del Maccabi è fortemente allettata dalla proposta delle Vu nere, che pure per metterlo a rostro dovranno prima liberarsi di Iffe Lundberg, giocatore che per una serie di motivi quest’anno non è riuscito a imporsi come avrebbe voluto (addirittura fuori dai 12 convocati nelle Finals del mese scorso).

Lundberg è legato da un altro anno di contratto e sempre restio all’idea di uscirne in anticipo: vuole giocare l’EuroLega e per ora nessuna squadra delle 17 restanti si è fatta viva per portarlo a roster.

Ma senza la sua uscita, Smith a Bologna resterebbe probabilmente una suggestione. A meno che l’interesse della Stella Rossa per Toko Shengelia non produca effetti indesiderati: il georgiano vorrebbe restare alla Virtus (che vuole tenerselo ben stretto), ma le vie del mercato sono infinite…

Colpo Pesaro: ecco Bamforth

Le altre formazioni della LBA si stanno muovendo con grande attenzione. Reggio Emilia, nel pieno di una piccola rivoluzione tecnica, ha messo sotto contratto Dario Atkins, centro in uscita da Trento. La VL Pesaro ha farro notizia riportando in Italia la combo guard Scott Bamforth, già vista all’opera a Sassari nel biennio 2017-2019, reduce da due anni a Le Mans e uno al Bregoan in Spagna.

Wendell Charles Mitchell, meglio noto come “Chuck”, è il nuovo esterno di Brindisi, pronto a conquistare i cuori dei tifosi dell’Happy Casa per via della sua grande versatilità di gioco. A Brindisi si attendono grandi cose anche da Tommaso Laquintana, giovane playmaker che dopo un triennio a Brescia ha avuto l’opportunità di avvicinarsi a casa (è nato a Monopoli, 40 chilometri circa da Brindisi), sicuro di potersi mettere in luce anche in ottica di una convocazione stabile in azzurro.