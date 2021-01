Mercato Inter, iniziate trattative per il rinnovo di un titolare

Al contrario di quello del Milan, che è molto attivo visti gli arrivi di Meité come rinforzo di centro campo e di Mandzukic come vice o spalla in attacco a Ibrahimovic, il mercato dell’Inter continua a essere piuttosto nebuloso.

Resta in stallo, tanto per cambiare, la situazione relativa a Christian Eriksen. Il tecnico nerazzurro Antonio Conte ha detto di voler puntare sul danese come regista, tra l’altro proprio oggi nell’amichevole giocata e vinta per 4-0 contro la Pro Sesto Eriksen ha segnato una doppietta. Ma di fatto il danese resta sul mercato: il Tottenham lo prenderebbe se riuscisse a cedere al PSG Dele Alli, che non rientra più nei piani di Mourinho.

In casa nerazzurra è tornata anche l’idea Divock Origi come vice del connazionale Romelu Lukaku: secondo il Corriere dello Sport il belga arriverebbe in prestito dal Liverpool, dove non trova spazio, senza quindi eccessive uscite.

Ma la notizia delle ultime ore è l’arrivo a Milano degli agenti di Lautaro Martinez per il rinnovo del contratto dell’attaccante argentino. Secondo quanto riporta fanpage.it, le le parti avrebbero raggiunto un accordo di massima per il prolungamento del contratto fino al giugno 2025, quindi un prolungamento quadriennale.

La dirigenza dell’Inter e l’entourage del calciatore starebbero pensando anche a un nuovo ingaggio da 5 milioni di euro netti più bonus. In questo momento Suning ha però congelato ogni operazione per via della difficile situazione societaria, per cui anche qui la situazione sarebbe ancora in stallo, in attesa che si sblocchi nelle prossime ore.

OMNISPORT | 20-01-2021 17:25