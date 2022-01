Mercato Inter, Marotta vuole soffiare un talento alla Premier League

03-01-2022 10:56

Le parole di Romelu Lukaku non hanno turbato l’Inter e i suoi tifosi, ormai proiettati a un futuro privo del centravanti belga: senza di lui i nerazzurri sono ancora primi in classifica e favoriti per la vittoria dello scudetto.

Marotta vuole soffiare Alvarez allo United

La società, anzi, guarda al futuro, soprattutto sul mercato: secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, infatti, Beppe Marotta crede di poter mettere le mani su una promessa del calcio internazionale che fino a poco fa sembrava vicinissimo al trasferimento in Premier League.

Si tratta di Julian Alvarez, astro nascente del River Plate che piace molto a Manchester United e Newcastle. Secondo Nicolò Schira, giornalista della Rosea, proprio lo United incontrerà a breve l’agente del giocatore, Fernando Hidalgo, per raggiungere un accordo riguardante il trasferimento di Alvarez in Inghilterra.

Sulla Gazzetta, però, si legge oggi di un’Inter che s’è “tuffata nell’affare con concrete possibilità”: con 20 milioni di euro, infatti, l’Inter potrebbe pagare la clausola rescissoria del contratto dell’attaccante e soffiarlo ai club della Premier League.

Gli interisti sperano nel colpo argentino

Un’ipotesi, questa, che stuzzica i tifosi nerazzurri. “Altro che Inghilterra, gli argentini all’Inter devono venire!”, scrive su Facebook Alessandro. “Questo può diventare fortissimo, con Lautaro farebbe una grande coppia”, aggiunge Vincenzo. “Allo United si rovinerebbe la carriera, meglio venga all’Inter”, scrive Jak dando quello che sembra un consiglio non proprio disinteressato ad Alvarez.

“Abbiamo bisogno di forze fresche in attacco e Alvarez sarebbe proprio quello che ci vuole”, il parere di Michele. Space73, invece, si mostra decisamente pessimista: “Ma smetterla che questi giocatori, non arriveranno mai in Italia, troppo forti e giovani… Solo in Premier League può finire”.

