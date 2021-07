Mercato Inter: rinnovi difficili e una cessione obbligatoria

L’era Simone Inzaghi all’Inter è iniziata. L’ex tecnico della Lazio sta iniziando a prendere confidenza con la sua nuova squadra. Tante buone sensazioni ma anche qualche grana di troppo.

In particolare, attenzione alla questione rinnovi. Due le colonne della squadra che non hanno ancora trovato l’intesa con la società per prolungare il proprio contratto.

Il primo è Lautaro Martinez. L’entourage dell’argentino vorrebbe un ingaggio da top player mentre l’Inter non avrebbe intenzione di svenarsi. Il Real Madrid sarebbe alla finestra, pronto a farsi avanti.

Problemi anche per il rinnovo del contratto di Marcelo Brozovic, in scadenza al termine della prossima stagione. Chi gestisce il centrocampista croato vorrebbe sei milioni di euro all’anno per il proprio assistito.

Decisamente troppi per l’Inter che, fatto risaputo, è al lavoro per ridurre il monte stipendi e cercare di fare quadrare i conti. Niente stipendi d’oro e, dopo Achraf Hakimi, un’altra cessione eccellente.

Il nome più chiacchierato è quello di Arturo Vidal. Il cileno ha ancora un anno di contratto (con opzione per un’altra stagione), con un ingaggio pari a 6,5 milioni di euro netti.

L’Inter aspetterebbe l’offerta giusta. Oltre ad un timido interessamento del Marsiglia e ad una suggestione Flamengo, al momento nessuno si sarebbe fatto avanti in maniera concreta. E il tempo continua a scorrere.

OMNISPORT | 19-07-2021 08:26